Star-Quarterback Rodgers will bei den Jets weitermachen

Teilen

Star-Quarterback Aaron Rodgers zieht es zu den New York Jets. © Morry Gash/AP/dpa

Star-Quarterback Aaron Rodgers will seine Karriere fortsetzen - bei den New York Jets.

New York - Der 39-Jährige, der mit den Green Bay Packers zu Jahresbeginn die Playoffs der National Football League verpasst hatte, sagte in „The Pat McAfee Show“ im amerikanischen TV, dass er die Entscheidung getroffen habe. Der Wechsel ist aber noch nicht perfekt.

Wie der Sender ESPN berichtete, stehen die beiden Teams und Rodgers in Kontakt. Es werde an einem Abschluss gearbeitet, der unter anderem eine Kompensation für die Packers vorsehen soll. „Ich habe klargemacht, dass es meine Absicht war zu spielen und für die New York Jets zu spielen“, betonte Rodgers.

Er hatte erst im vergangenen Jahr seinen Kontrakt bei den Packers verlängert - und das zu beeindruckenden Konditionen. Für weitere drei Jahre hatten er und sein Management 150 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 142 Millionen Euro, ausgehandelt. Ein neuer Vertrag mit den Jets müsste nun unter anderem angepasst werden, weil es in der NFL einen sogenannten Salary Cap - eine Gehaltsobergrenze - gibt. dpa