Starker Wagner führt Magic zu NBA-Sieg gegen Mavericks

Teilen

Franz Wagner hat sein Team Orlando Magic zum Erfolg geführt. © Soeren Stache/dpa

Angeführt von einem starken Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA gegen die zuletzt so erfolgreichen Dallas Mavericks gewonnen.

Orlando - Beim 94:87 kam der Basketball-Nationalspieler am Mittwochabend (Ortszeit) auf 22 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams. Die Mavericks um den Würzburger Maxi Kleber verloren auch deswegen nach zuletzt vier Siegen in Serie, weil die Magic Luka Doncic gut verteidigten. Der Slowene kam nur auf 24 Punkte und blieb damit im zehnten Spiel der Saison erstmals unter der 30-Punkte-Marke.

„Wir als Gruppe und als Einzelspieler haben alles zu beweisen in dieser Liga“, sagte Wagner. „Wir waren nicht zufrieden mit unserer Leistung neulich gegen Houston. Wir wollen ein widerstandsfähiges Team sein. Wir müssen besser werden darin, Spiele zu beenden und nach Fehlern weiterzuspielen“, erklärte der Berliner. Bemerkenswert war der Erfolg auch, weil die Magic erstmals in dieser Saison auf Paolo Banchero verzichten mussten. Er fehlte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. dpa