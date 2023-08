„Hat Geschichte geschrieben“: Wegbegleiter und Promis nehmen Abschied von René Weller

Von: Andre Oechsner

Teilen

Die Boxwelt trauert um René Weller, der als Amateur- und Profiboxer viel Erfolg hatte – und vor allem durch seine extravaganten Auftritte auffiel. Die Anteilnahme ist groß.

Pforzheim – René Weller hat seinen letzten Kampf gekämpft. Die Boxwelt trauert um den einstigen Europameister, der aufgrund seiner schillernden, aber stets bodenständigen Art nicht nur unter Berufskollegen sehr beliebt war. Stars aus der Sport- sowie der Promiwelt nehmen Abschied vom 69-Jährigen.

René Weller Geboren: 21. November 1953 (Alter 69 Jahre), Pforzheim Gewichtsklasse: Leichtgewicht Kampfstatistik als Profiboxer: 55 Kämpfe, 52 Siege Größte Erfolge: Weltmeister WAA 1983, Europameister 1984

Zum Tod von René Weller: Frau mit emotionalem Post

„Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen“, schreibt Wellers Frau Maria auf ihrer Instagram-Seite. René Weller, der in seiner Geburtsheimat Pforzheim lebte, litt seit Jahren an Demenz. Die ehemalige Boxlegende Henry Maske hatte sich bereits vor einigen Wochen zu Weller zu Wort gemeldet.

Die Erkrankung hatten der frühere Boxer und seine Frau bereits im Sommer 2021 öffentlich gemacht. Nun ist Weller der Krankheit am Dienstagabend erliegen. „Du hast gekämpft wie ein Löwe, aber leider deinen letzten Kampf verloren“, schreibt Maria Weller emotionale Zeilen. „Ich bedanke mich für das wunderschöne Leben und unsere einzigartig große Liebe.“

René Weller schon lange an Demenz erkrankt

Es war längst kein schleichender Prozess mehr, aufgrund des nahenden Todes bat Maria Weller die Freunde ihres Mannes, sich von ihm zu verabschieden. Unter dem herzzerreißenden Post kommt der Familie Weller viel Anteilnahme entgegen – darunter mischen sich viele prominente Personen.

„Mein aufrichtiges Beileid“, schreibt die ehemalige deutsche Boxerin Regina Halmich, die zwischen 1995 und 2007 ungeschlagene Weltmeisterin der WIBF war. Der frühere Rotlicht-Mogul Bert Wollersheim richtet indes an Wellers Frau Maria, dass er „so traurig“ sei: „So long, alter Freund.“

René Weller feierte als aktiver Boxer große Erfolge. © IMAGO/SVEN SIMON

Stars nehmen Abschied von René Weller

Trauernd zeigt sich auch Julian F. M. Stoeckel. Der deutsche Entertainer und TV-Darsteller, bekannt unter anderem aus „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird René Weller aus Begegnungen immer in bester Erinnerung behalten: „Ich bin euch immer stets aufrichtig, lustig und charmant begegnet.“

Nadescha Leitze, „Goodbye Deutschland“-Auswanderin, schreibt in ihrer Anteilnahme vom „wundervollen“ Menschen René Weller. Stefan Bluth, ein bekannter deutscher Stuntman, der Weller persönlich kannte, schreibt: „Es war mir eine Ehre, dich persönlich kennenzulernen und gerne hätte ich dich noch einmal sehen wollen.“

Boxwelt trauert: „René Weller hat Geschichte geschrieben“

„Er hat zu seiner Zeit Bewegung ins Boxen reingebracht. René war sehr populär aufgrund seiner Art. Dass er sterben musste, ist traurig. Er hat Geschichte geschrieben im Boxsport“, sagte Ulli Wegner (81), ehemaliger Boxtrainer, der dpa. Henry Maske ließ in seiner Anteilnahme „nur ein erstes gutes Gefühl zu: er durfte jetzt in Frieden gehen.“

Die Trauer in der Boxszene ist immens, René Weller war unter Gleichgesinnten, Promotern und alle, die dem Sport gewogen waren, unfassbar beliebt. „Er war einer der Helden meiner Jugend und hat das deutsche Boxen mit groß gemacht. Er hat spektakulär geboxt und war auch vom Auftreten her eine sehr schillernde Figur damals“, trauert Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer (BDB).

René Weller 1983 Weltmeister, 1984 Europameister

René Weller hatte sich 1983 durch einen K.-o.-Sieg in der 1. Runde gegen den Amerikaner James Ortega den Weltmeistertitel im Superfedergewicht erkämpft, dadurch aufgrund des nicht gerade hohen Bekanntheitsgrades des austragenden Verbandes World Athletic Association aber wenig Aufmerksamkeit erhalten. Ein Jahr später wurde Weller sogar Europameister.

Den Gürtel verlor der Baden-Württemberger erst bei seiner fünften Titelverteidigung gegen den späteren WBO-Champion Gert Bo Jacobsen. Das blieb die einzige Niederlage seiner Profikarriere. Bis zu seinem Wechsel ins Profilager hatte Weller, der an Olympia 1976 teilnahm, insgesamt 355 Amateurkämpfe bestritten und davon 338 gewonnen. (aoe)