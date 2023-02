Steffi Grafs Neffe mit dunkler Vergangenheit hat eine neue Freundin - sie ist Profisportlerin

Von: Andreas Knobloch

Steffi Grafs Neffe Torren Graf und seine Korie sind glücklich. Ihr Instagram-Post zum Valentinstag sagt alles. © Instagram Torren Graf / Korie Ford

Steffi Grafs Neffe war einst süchtig - und sorgte für Skandale. Jetzt scheint es bergauf zu gehen - mit neuer Freundin an seiner Seite.

Las Vegas - Steffi Graf und ihr Mann Andre Agassi leben in Las Vegas. Die beiden Kinder der einstigen Tennis-Superstars sind mittlerweile erwachsen geworden. Sohn Jaden spielt Baseball – und das gar nicht mal so schlecht. Da scheinen die sportlichen Gene von Steffi und Andre durchgedrungen zu sein.

Nur selten zeigen sich die beiden mit aktuellen Bildern in der Öffentlichkeit. Der Instagram-Account von Andre zeigt in unregelmäßigen Abständen kleine Einblicke in das Leben der Familie. Eher werden darauf Sohn Jaden oder Tochter Jaz, die ihrer Mutter ähnlich sieht, markiert, aber auch Rückblicke gibt es dort zu sehen. Nun gibt es Neuigkeiten aus der Familie, zumindest von Steffis Neffen Torren. Der 27-Jährige ist der Sohn von Grafs Bruder Michael – und hat eine schwere Zeit hinter sich.

Nach düsterer Vergangenheit scheint es bei Steffi Grafs Neffen Torren bergauf zu gehen

Der Bild sagte er: „Vor einem Jahr war ich arbeitslos und Alkoholiker. Ich befand mich in einer Beziehung, in der ich misshandelt wurde. Ich war selbstmordgefährdet, wusste nicht mehr weiter.“ Auch Steffi Graf sorgte sich in der Zeit um ihn: „Sie hat mir geholfen. Auf meine Tante Steffi kann ich mich verlassen“, so Torren zur Bild. Aber es scheint bergauf zu gehen beim jungen Mann. Der Grund? Eine neue Frau an seiner Seite. Die 25-jährige Blondine Korie Ford hat es ihm angetan.

Steffi Grafs Neffe und seine neue Freundin: Öffentliches Bekenntnis zueinander

Auf Instagram schrieb er nachträglich zum Valentinstag an sein „verrückteste, lustigste, loyalste, temperamentvollste, liebevollste Mädchen der Welt“. Schöne Worte von Torren, der als Darsteller in einer Las-Vegas-Show arbeitet. Zur Bild sagt er: „Ohne Hemd herumlaufen, mit Schwertern kämpfen und mich im Dreck wälzen. Mein Leben macht so viel Spaß, ich bin gesegnet.“

Korie Ford ist eine professionelle Reiterin aus Madison County in North Carolina, die auf Rodeo-Veranstaltungen durchs Land tingelt. Auf ihrem Account hält sie ihre Fans über das Reiten auf aktuellem Stand. Als letzten Beitrag postete sie bis zum 21. Februar ebenso das Bild mit Torren Graf: „So viel Spaß mit meinem Schatz und Freunden“.

Cousin Jaden zeigte sich kurz vor dem diesjährigen Valentinstag mit seiner neuen Freundin. (ank)