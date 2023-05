Stuttgart gewinnt erstes Finalspiel gegen Potsdam

Die Spielerinnen vom MTV Stuttgart jubeln nach einem Punktgewinn. © Sandy Dinkelacker/Eibner-Pressefoto/dpa

Die Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben das erste Finalspiel der Best-of-Five-Serie mit einem 3:1 (25:21, 25:22, 17:25, 25:19) gegen Vizemeister SC Potsdam gewonnen.

Stuttgart - Der Titelverteidiger dominierte in der Neuauflage des Endspiels der vergangenen Saison, war nach zwei souveränen Satzgewinnen nur im dritten Durchgang nicht konzentriert genug und verlor ihn klar mit 17:25. Die zweite Finalpartie wird am Samstag (17 Uhr) in Potsdam ausgetragen. dpa