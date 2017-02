Super Bowl 2017: So sehen Sie Atlanta Falcons gegen New England Patriots heute live im TV und Live-Stream

München - Wer wird der König der NFL? In der Nacht auf Montag klärt sich, wer sich die begehrte Vince Lombardi Trophy krallt. So sehen Sie den Super Bowl 2017 zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots heute live im TV und Live-Stream.

Die Nacht auf Montag. 0.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Das NRG Stadium im texanischen Houston bebt - Showdown in der NFL! Im Super Bowl 2017 treffen in diesem Jahr die Atlanta Falcons auf die New England Patriots. Wer holt sich die begehrte Vince Lombardi Trophy?

Die bittere Nachricht für alle deutschen Football-Fans vorweg: Sebastian Vollmer, der 2015 noch die Trophy mit den Patriots holte, wird in diesem Finale nicht für sein Team auflaufen können. Wegen einer Hüftverletzung konnte er kein Saisonspiel absolvieren und muss auch den Super Bowl 2017 sausen lassen. Die gute Nachricht: Die beiden Mannschaften sind auch so gespickt von Superstars. Allen voran natürlich Tom Brady (39), Quarterback der Patriots. Brady steht zum siebten Mal im Super Bowl - Rekord! Vier Mal konnte Brady die Vince Lombardi Trophy schon im Arm halten und jubeln. 2017 könnte der fünfte Triumph folgen. Auf der anderen Seite steht Matt Ryan, auch genannt „Matty Ice“. Er zeigte die ganze Saison über eine herausragende Leistung und will die Falcons zu ihrem ersten Super-Bowl-Sieg führen. In der legendären Halbzeit-Show des Super Bowls 2017 wird in diesem Jahr übrigens Lady Gaga auftreten.

Und? Schon im Football-Fieber? Wir verraten Ihnen nun jedenfalls, wie Sie das Spiel New England Patriots gegen die Atlanta Falcons live im TV und Live-Stream sehen können.

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots live im TV

Es ist wahrlich ein Segen für alle Football-Fans, die in Deutschland leben: Auch in der Saison 2016 zeigte ran Football zahlreiche Spiele der NFL - darunter auch alle Spiele der Playoffs und nun eben auch den Super Bowl 2017. Das große Finale strahlt Sat.1 aus - und zwar live und in voller Länge.

Los geht‘s auf Sat.1 mit ran Football am Sonntag, 5. Februar, um 22.55 Uhr (MEZ). Der Sender steigt dann in die Vorberichterstattung ein, bevor um 0.30 Uhr endlich der Kickoff den Startschuss zum großen NFL-Finale gibt. Wer davor schon ins Football-Fieber geraten will, kann ab 20.15 Uhr ProSieben Maxx einschalten. Dann nämlich startet der Sender seinen Countdown zum Super Bowl 2017.

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots im kostenlosen Live-Stream

Auch hier jauchzt das deutsche Football-Herz. Denn der Super Bowl 2017 der NFL wird nicht nur live im TV übertragen, sondern auch im kostenlosen Live-Stream auf ran.de. Wer es also nicht vor die Flimmerkiste schafft, schnappt sich einfach seinen Laptop, sein Smartphone oder Tablet und schaut sich im Stream an, welches Team die begehrte Vince Lombardi Trophy an sich reißt.

Sie nutzen ein mobiles Endgerät? Kein Problem! Hierfür gibt es nämlich eine ran-App, die Apple-Nutzer im iTunes-Store finden, Android-User unterdessen im Google Play Store.

Doch aufgepasst: Wer den Super Bowl 2017 live im Stream auf dem Mobiltelefon anguckt, könnte böse überrascht werden. Denn so ein Stream ist ein echter Datenfresser und verputzt Ihr Datenvolumen im Nu. Achten Sie also darauf, dass Sie eine stabile WLAN-Verbindung herstellen, bevor das Football-Leder durch die Luft wirbelt. Ansonsten kann es sein, dass Sie relativ fix neues Daten-Guthaben hinzubuchen müssen - eine nicht ganz günstige Angelegenheit.

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots im Live-Stream bei DAZN

Das neue Streamingportal DAZN lässt sich nicht lumpen und zeigt auch den Super Bowl 2017 live und in voller Länge. Besonderes Schmankerl: Das Spiel Atlanta Falcons gegen New England Patriots zeigt das Portal nicht nur mit deutschem Kommentar - sondern DAZN bietet auch an, das Finale mit dem O-Ton der Fox-Kommentatoren Troy Aikman und Joe Fox anzusehen. Stark!

Doch wer DAZN nutzen will, muss zahlen. Einem Gratismonat folgen kostenpflichtige Zeiten mit einer Gebühr von 9,99 Euro monatlich. Das Abo allerdings ist jederzeit kündbar und neben der NFL zeigt das Portal noch andere Sport-Ereignisse, wie zum Beispiel die NBA.

DAZN empfangen Sie über Laptop, Smart TV, Tablet, Smartphone und Spielkonsole. Und natürlich gibt es zur leichteren Handhabung auch passenden Apps - zu finden bei iTunes (Apple) oder im Google Play Store (Android).

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots im NFL Gamepass

Football-Fans, die schon seit vielen Jahren auch in Deutschland die NFL verfolgen, kamen in den vergangenen Jahren um eines kaum herum: den NFL Gamepass. Die offizielle Homepage der NFL streamt nämlich alle Spiele der National Football League live und in voller Länge und bietet dazu während der Regular Season auch noch die Redzone (eine Art Konferenz) an. Eigentlich ein Muss für waschechte Football-Fans - denn hier kommentieren absolute Voll-Profis, außerdem melden sich Reporterinnen mit brandaktuellen News vom Spielfeldrand. Und das alles mit englischem Kommentar. American-Football-Herz, was willst Du mehr?

Doch muss man für den NFL Gamepass in die Tasche greifen - denn er ist natürlich nicht kostenlos. Wer nicht sowieso schon ein Abo für die komplette Saison oder die Playoffs abgeschlossen hat, kann sich auch nur für den Super Bowl 2017 entscheiden. Dieses Abo ist natürlich etwa günstiger und schlägt mit 19,99 Euro zu Buche - in diesem Abo findet man außerdem die Spiele zwischen 2009 und 2015 im Archiv.

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots im kostenlosen Live-Stream im Internet

Wer weder auf den kostenpflichtigen NFL Gamepass, noch auf den kostenfreien Stream von ran.de Lust hat, kann sich natürlich auch im Internet auf die Suche nach kostenlosen Streams zum Super Bowl 2017 auf einschlägigen Seiten machen. Aber ganz ehrlich: Ton- und Bildqualität werden nicht an das Angebot der NFL, ran.de oder DAZN herankommen, außerdem ploppt ständig - teils anzügliche - Werbung auf, der Kommentar wird höchstwahrscheinlich nicht auf Deutsch sein und im schlimmsten Fall fangen Sie sich auch noch einen Virus oder Malware ein.

Und als ob das alles noch nicht schlimm genug klingt, ist das Ansehen solcher Streams auch noch eine rechtliche Grauzone: die Legalität ist nicht vollends geklärt. Sie wollen auf Nummer sicher gehen? Dann finden Sie hier eine Übersicht an legalen Live-Streams.

Super Bowl 2017: Atlanta Falcons gegen New England Patriots bei uns im Live-Ticker

Wenn das größte US-Sport-Spektakel des Jahres steigt, berichten auch wir - und zwar im Live-Ticker zum Super Bowl 2017. Bei uns verpassen Sie keinen Touchdown, kein Field Goal und auch nicht die Halftime-Show.

