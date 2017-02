Live-Ticker: Wer gewinnt den Super Bowl 2017?

Houston - Spektakel im NRG Stadium in Houston: In der Nacht auf Montag steigt hier der Super Bowl 2017. Atlanta Falcons oder New England Patriots - wer holt sich die Vince Lombardi Trophy? Wir berichten im Live-Ticker.

Atlanta Falcons vs. New England Patriots: -:- (-:-)

+++AKTUALISIEREN+++

+++ Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2017. Wer geht am Ende der Nacht als neuer Super-Bowl-Sieger vom Feld? Favorit sind zwar die New England Patriots - doch die Atlanta Falcons um QB Matt Ryan und Wide Receiver Julio Jones sind längst nicht mehr zu unterschätzen.

Super Bowl 2017 im Live-Ticker: Vorbericht zu Atlanta Falcons gegen New England Patriots

Ausnahmezustand in den USA! In der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr (deutscher Zeit, versteht sich) findet der Super Bowl 2017 statt. Es ist die 51. Ausgabe des Spektakels, das in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet wird. Denn nicht nur wird es ein Showdown der beiden überragenden Quarterbacks Tom Brady und Matt Ryan - sehnsüchtig wird auch die Halftime-Show erwartet, in der 2017 Lady Gaga auftreten wird. Denn: Die Künstlerin ist bekannt für ihre politischen Statements und hatte schon vorher angekündigt, dass ihre Botschaft an dem Abend „Inklusion“ sein werde. Doch gibt es auch eine direkte Spitze gegen die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump? Abwarten.

Politik hin oder her: Im Fokus des Spektakels steht am 5. Februar (6. Februar MEZ) der Sport. Duellieren werden sich über mindestens vier Quarters schließlich die besten Mannschaften der beiden Conferences der NFL: Die Atlanta Falcons (NFC) und die New England Patriots (AFC). Allerdings ohne deutsche Beteiligung: Sebastian Vollmer, der 2015 noch die Vince Lombardi Trophy mit den Patriots gewann, wird geplagt von einer Hüftverletzung und konnte schon die komplette Saison nicht spielen.

Schaffen die Atlanta Falcons die große Überraschung und schnappen den New England Patriots die Trophäe vor der Nase weg? Oder holt sich Tom Brady mit den Pats seinen fünften Titel? Das alles erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2017.

Sie sind mit den Regeln rund um das ovale Leder noch nicht so vertraut? Auf unserem Partnerportal tz.de finden Sie die Regeln vom Football. Hier erfahren Sie auch, wo Sie das Spiel Atlanta Falcons gegen New England Patriots live im TV und Live-Stream sehen.