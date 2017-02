Patriots dank irrem Comeback zum fünften Mal Super-Bowl-Champion 

Houston - Dank einer grandiosen Aufholjagd haben die New England Patriots den Super Bowl 2017 gewonnen. Dabei sah alles nach einer klaren Sache für die Falcons aus.

Die New England Patriots haben nach einer irren Aufholjagd den 51. Super Bowl gewonnen und zum fünften Mal den Titel in der National Football League (NFL) geholt. Das Team um Quarterback Tom Brady (39) und Cheftrainer Bill Belichik (64), beide bereits bei den Erfolgen von 2002, 2004, 2005 und 2015 dabei, feierte in Houston/Texas ein 34:28 nach Verlängerung über die Atlanta Falcons, die damit weiter auf den ersten Titel warten müssen. Es war übrigens auch das erste Mal, dass ein Super Bowl in der Overtime entschieden wurde.

Aufseiten der Patriots, die zwischenzeitlich mit 25 Punkten zurücklagen, sorgten Brady und Belichik bereits mit ihrer jeweils siebten Finalteilnahme für NFL-Rekorde, durch den fünften gemeinsamen Gewinn der Vince Lombardi Trophy stehen nun beide alleine auf Platz eins der Bestenlisten. Kein Quarterback und kein Headcoach hatte bislang fünfmal den Super Bowl gewonnen.

"Es ist unglaublich. Wir haben eine großartige Truppe. Es gibt heute eine große Feier", sagte Brady, der wegen seiner angeblichen Verwicklung in die Deflategate-Affäre in den ersten vier Saisonspielen gesperrt war. Die Gratulation von NFL-Boss Roger Goodell nahm der Spielmacher entsprechend kühl entgegen. Gar nicht mehr kühl zeigte er sich, als er vor Zehntausenden Zuschauern ins Mikro sprach. Brady mit tränenerstickter Stimme und Wasser in den Augen sagte er: „Ich bin so stolz auf unsere Jungs, Trainer, auf unser Team.“ Belichik lobte die Moral seiner Mannschaft: "Die Jungs haben nie aufgegeben."

Super Bowl 2017: Keine Punkte im ersten Quarter

Vor den 70.807 Zuschauern im NRG Stadium wurde das Spiel anfangs von den Defensivreihen beherrscht. Brady und Ryan kassierten frühzeitig Sacks, der Endzone kamen beide nicht nahe. Erst zu Beginn des zweiten Viertels gab es die ersten Punkte, Devonta Freeman gelang nach einem kurzen Lauf ein Touchdown für die Falcons. Und der Champion der National Football Conference (NFC) legte schnell nach: Rookie Austin Hooper fing beim zweiten Touchdown einen 19-Yards-Pass von Ryan.

New England kam in der Offensive überhaupt nicht ins Spiel. Brady wurde stark unter Druck gesetzt und leistete sich eine Interception, Robert Alford trug den abgefangenen Ball für die Falcons über 82 Yards bis ins Ziel. Patriots-Kicker Stephen Gostkowski konnte kurz vor der Pause mit einem Field Goal lediglich auf 3:21 verkürzen.

In der zweiten Halbzeit blieb das Bild zunächst gleich. Matt Ryan überzeugte mit sicherem Passspiel, Running Back Tevin Coleman sorgte für den nächsten Touchdown der Falcons gegen die in dieser Saison bislang beste Defensive der Liga. Brady hatte weiter große Probleme, fand in der Schlussphase des dritten Spielabschnitts aber James White und schaffte seinen ersten Touchdown-Pass. Dass der sonst so sichere Gostkowski anschließend beim Extrakick scheiterte, passte ins Bild.

Die Patriots ließen sich von den Schwierigkeiten überhaupt nicht beeindrucken und sorgten wieder für Spannung. Nach einem Fumble von Ryan verkürzte New England mit einem Touchdown und einer Two-Point-Conversion auf 20:28. Das Gleiche gelang 57 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit noch einmal, es ging in die Overtime. New England hatte den ersten Angriff und schaffte den entscheidenden Score: Running Back James White beendete das denkwürdige Duell und das sensationelle Comeback mit einem Touchdown.

Patriots gewinnen den Super Bowl 2017 - Donald Trump gratuliert

Kaum war der Super Bowl für die Patriots gewonnen, da kamen Glückwünsche von höchster Stelle. „Was für ein unglaubliches Comeback und unglaublicher Sieg der Patriots. Tom Brady, Bob Kraft und Trainer B sind absolute Gewinner. Wow!“, twitterte der neue US-Präsident Donald Trump.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6. Februar 2017

Wirklich interessiert hatte ihn der Super Bowl offenbar aber nicht - wie bereits zuvor getwittert worden war, soll Donald Trump die Super-Bowl-Party, die er besucht hatte, verlassen haben, als die Patriots scheinbar hoffnungslos zurücklagen. Direkt danach startete New England die rasante Aufholjagd.

Hier können Sie noch einmal den Ticker zum Super Bowl 2017 nachlesen.

sid/mes

