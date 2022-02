Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals gegen LA Rams live im Free-TV und Live-Stream

Von: Tim Althoff

Matthew Stafford (l.) und Joe Burrow spielen im Super Bowl um die NFL-Krone. © Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Eric Canha via Imago Images

In den USA kommt es zum größten Sportereignis des Jahres: der Super Bowl 2022. Wo läuft das NFL-Finale zwischen den Cincinnati Bengals und LA Rams live im Free-TV und Live-Stream?

Los Angeles - Schon seit einigen Jahren ist der Football-Hype in Deutschland angekommen. Mittlerweile begrenzt sich das Interesse der Zuschauer nicht nur auf den Super Bowl und die gigantische Halbzeitshow, sondern erstreckt sich auch auf die Spiele der Regular Season. Das Publikum wird vertrauter mit der Spielweise, den Regeln und der Kultur der NFL. Kein Wunder also, dass sich die übertragenden Sender und Streaminganbieter über immer bessere Quoten freuen können.

Auch das diesjährige NFL-Finale zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals dürfte einige Fans bis tief in die Nacht vor den Bildschirmen halten. Welchem Team man dabei die Daumen drückt, ist Geschmackssache, denn die Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher sein. Während die Bengals noch ein junges Team mit einigen Talenten im Aufbau sind, haben sich die Rams in den vergangenen Jahren immer wieder mit großen Stars verstärkt, um endlich das große Ziel zu erreichen.

Super Bowl 2022: LA Rams mit Star-Power gegen die Bengals-Talente

Quarterback Matthew Stafford kam vor der Saison von den chronisch erfolglosen Detroit Lions und kann erstmals zeigen, was für Qualitäten tatsächlich in ihm stecken. Während der Spielzeit wurden außerdem Wide Receiver Odell Beckham Jr. und Outside Linebacker Von Miller von den Denver Broncos über Trades nach Kalifornien geholt. Auch der Kern der Franchise kann sich sehen lassen. Mit Aaron Donald hat man den wohl besten und dominantesten Verteidiger der Liga auf seiner Seite. In der Offense konnte Receiver Cooper Kupp im Jahr 2021 einige Rekorde brechen. In den Playoffs bewiesen die Los Angeles Rams, dass sie das kompletteste Team der NFL sind.

Bei den Cincinnati Bengals sahen die Vorzeichen vor der Saison etwas anders aus. Quarterback Joe Burrow spielt erst sein zweites Profi-Jahr und musste sich zudem von einem Kreuzbandriss erholen. In der Offensive spielen mit Ja‘Marr Chase, Joe Mixon und Tee Higgins außerdem drei Schlüsselspieler, die alle noch unter 26 sind. Die Bengals sind ein sehr junges Team, das sich in den letzten Jahren neu aufbauen musste und sich Schritt für Schritt verbessert hat. Dass der Erfolg und der Einzug in das große Finale schon so früh gelingen würde, war nicht abzusehen.

Super Bowl in Los Angeles: Feiern die Rams vor heimischem Publikum?

So gewann das Team in der Wild-Card-Runde gegen die Las Vegas Raiders das erste Playoffs-Spiel seit 31 Jahren. Keine Mannschaft hat bis dahin länger gebraucht, um wieder ein Spiel in der Postseason zu gewinnen. Den Rams gelang hingegen erst vor zwei Jahren ein tiefer Lauf in den Playoffs. 2019/2020 schaffte es Head Coach Sean McVay ebenfalls in den Super Bowl, unterlag allerdings den New England Patriots mit Quarterback-Legende Tom Brady. Jetzt also der zweite Anlauf, diesmal sogar vor heimischem Publikum.

Im nagelneuen SoFi-Stadium in Los Angeles, der Heimstätte der Rams, findet das große Ereignis statt. Die Rams sind das zweite Team, das einen Super Bowl in der eigenen Stadt gewinnen kann. Erst im vergangenen Jahr holte Brady mit den Tampa Bay Buccaneers den NFL-Titel im eigenen Raymond-James-Stadium in Tampa. Sollte den Rams in Los Angeles das gleiche Kunststück gelingen, würde die Franchise die zweite Meisterschaft nach 1999 gewinnen. Die Stadt Cincinnati dürfte sich bei einem Sieg sogar über den ersten Titel der Franchise-Historie freuen.

Kurios: Die Bengals sind im Super Bowl auf dem Papier die Heimmannschaft, dürfen also unter anderem die Kabine der Rams nutzen. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wo und wie Sie das NFL-Finale live im Free-TV und im Live-Stream verfolgen können.

Super Bowl LVI Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams Datum Montag, 14. Februar 2022 Ort SoFi Stadiu, Los Angeles Kickoff 00.30 Uhr (MEZ)

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams live im Free-TV

Wer sich die Nacht um die Ohren schlagen möchte, kann das Spiel in Deutschland kostenlos im Free-TV verfolgen. ProSieben beginnt ab 22.55 Uhr mit der Übertragung, Kickoff ist um 00.30 Uhr. Bereits ab 20.15 Uhr läuft auf ProSieben MAXX der Countdown zum Super Bowl. Moderator Jan Stecker führt mit den Experten Patrick Esume und Björn Werner durch die Sendung, Netman ist Christoph „Icke“ Dommisch. Aus dem Stadion in Los Angeles werden Reporter Max Zielke und Ex-NFL-Profi Sebastian Vollmer zugeschaltet.

Super Bowl LVI Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams Datum Sonntag, 13. Februar 2022 Uhrzeit 20.15 Uhr Sender ProSieben MAXX Live-Stream Joyn

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams im Live-Stream

Die Partie zwischen den Bengals und den Rams kann alternativ im Live-Stream geschaut werden. Die ProSieben-Übertragung ist auf ran.de und prosieben.de nach kostenloser Registrierung verfügbar. Wer ein DAZN-Abo hat, kann das Spiel außerdem über den Sport-Streamingdienst sehen. Das Abo ist allerdings kostenpflichtig und liegt bei 29,99 Euro im Monat. Das Jahresabo kostet 274,99 Euro. Es kommentieren Flo Hauser, Martin Pfanner und Experte Adrian Franke. Die Vorberichte starten um 23.30 Uhr. Alternativ kann man die Partei bei DAZN auch mit englischem Originalkommentar live verfolgen.

Fans, die sich längerfristig für die NFL interessieren, können das Spiel über den Game Pass und die entsprechenden Apps schauen. Mit dem Super-Bowl-Pass hat man für 0,99 Euro 31 Tage lang Zugriff. Alternativ kann man für 19,99 Euro ein Abo bis zum 31. Juli 2022 abschließen. Ab August und dem Beginn der Preseason fallen allerdings wieder teurere Preise für den Game Pass an.

Cincinnati Bengals gegen LA Rams: Super-Bowl-Übertragung im Überblick

Super Bowl LVI Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams Datum 13./14. Februar 2022 Free-TV ProSieben MAXX (ab 20.15 Uhr), ProSieben (ab 22.55 Uhr) Live-Stream ran.de, prosieben.de, DAZN, NFL Game Pass Live-Ticker tz.de

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals - LA Rams im Live-Ticker

Wir begleiten das spannende Match zwischen den Cincinnati Bengals und den LA Rams in der Nacht von Sonntag auf Montag im Live-Ticker. Wer wird Champion im Super Bowl 2022? Die Antwort gibt es auf tz.de. (ta)