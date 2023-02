Icke weint live im TV: Emotionaler Prosieben-Abschied nach dem Super Bowl

Von: Boris Manz

Ran-NFL bei Prosieben: Die letzte Folge sorgt nochmal für Emotionen. Nach den Abschlussworten von Jan Stecker kommen Icke Dommisch die Tränen.

Glendale – Tränenreiche Nacht in Glendale, Arizona: Die 57. Ausgabe des Super Bowls war gerade im deutschen Fernsehen eine äußerst emotionale. Seit 2012 füllte die Ran-NFL-Crew den Sonntagabend der Footballverrückten in der Bundesrepublik. Da sich RTL für die Zukunft die NFL-Rechte gesichert hat, kam es zum emotionalen Abschluss der Sendung. Als Jan Stecker sich für „beste Fernsehzeit“ bedankte, brachen bei Reporter Christoph „Icke“ Dommisch die Dämme.

Superbowl LVII Stadion: State Farm Stadium in Glendale, Arizona TV-Übertragung: ProSieben und DAZN Halbzeitshow: Rihanna Kansas City Chiefs - Philadelphia Eagles 38:35

Super Bowl 2023: Ran-NFL-Moderator Icke Domisch nimmt unter Tränen Abschied vom Publikum

„Jetzt wirds schwer, ich kann nur Danke sagen“, sagte der 36-Jährige unter Tränen. „Ich ziehe meinen Hut. Ich wäre hier nicht gelandet, wenn nicht so viele Leute Bock auf diese Sendung gehabt hätten.“

Besonderen Dank richtet er dabei an die Community der Show und die Produktion: „Meine Position gabs nicht vorher im Fernsehen – sie war auch nicht so relevant, und wenn ihr das nicht so gefeiert hättet, würde ich heute nicht hier sitzen.“

Christoph „Icke“ Dommisch kommen bei der letzten Sendung von „ran NFL“ die Tränen. © Youtube/Screenshot ran Football

Super Bowl 2023 – TV-Experten Patrick Esume, Björn Werner und Jan Stecker bedanken sich

Kurz zuvor richteten bereits die Ran-Experten ihre Abschiedsworte an die Zuschauer: Ex-NFL-Profi Björn Werner sprach von einem „special Moment“und „einer Ära, die zu Ende geht“, während Patrick Esume seinen Blick in die Zukunft richtete. „Seid nicht traurig, dass es zu Ende ist, sondern lasst uns happy sein, dass wir dabei sein konnten“, so der Commissioner der European League of Football, der acht Jahre lang Teil der TV-Produktion war.

Der langjährige Football-Experte Jan Stecker, der bereits vor Ran-NFL im TV als Experte im Einsatz war, übernahm anschließend das Wort und bedankte sich bei der gesamten Fernseh-Crew: „Es wurde eigentlich schon alles gesagt, ich möchte noch hinzufügen, dass ich Euch echt liebe – und zwar jeden Einzelnen, der an dieser Show mitgearbeitet hat. Es war meine beste Fernsehzeit, die ich jemals hatte.“

Philadelphia Eagles unterliegen Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes im Superbowl 2023

Neben dem emotionalen Abschied des Teams sorgte auch Rihanna mit ihrer Halbzeitshow für Aufsehen. In Arizona schlugen die Kansas City Chiefs dank eines überragenden Patrick Mahomes die Philadelphia Eagles mit 38:35.