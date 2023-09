Halbzeitshow beim Super Bowl: Superstar-Auftritt in Las Vegas

Von: Marcel Schwenk

US-Superstar Usher wird NFL-Fans in der Halbzeit des Super Bowl 2024 in Las Vegas einheizen. Für den Sänger eine „große Ehre“.

Las Vegas – Die NFL-Saison 2023 ist noch jung, erst drei Spieltage wurden in der Regular Season absolviert. Bis zum Super Bowl LVIII, der am 11. Februar 2024 in Las Vegas ausgetragen wird, ist es also noch einige Zeit.

Super Bowl LVIII Wettbewerb: NFL-Saison 2023, Finale Datum: Sonntag, 11. Februar 2024 Stadion: Allegiant Stadium (Paradise, Nevada) Titelverteidiger: Kansas City Chiefs

Super Bowl LVIII: Usher sorgt für Halftime Show

Wer in der Halbzeitpause für Stimmung sorgen wird, steht mittlerweile aber fest: US-Superstar Usher. Der 44-Jährige folgt damit auf die Sängerin Rihanna, die im Februar 2023 beim 38:35-Erfolg der Kansas City Chiefs über die Philadelphia Eagles für die Halftime Show verantwortlich zeichnete.

„Es ist eine große Ehre, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Liste streichen zu können. Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat. Vielen Dank an die Fans und alle, die mir diese Chance ermöglicht haben. Wir sehen uns sehr bald wieder“, wird Usher in einem Statement zitiert.

Sorgt in der Halbzeit des Super Bowl 2024 für Stimmung: Usher. © IMAGO/Walik Goshorn

Usher tritt beim NFL-Finale in der Halbzeit auf: Jay-Z schwärmt von „ultimativem Künstler“

Bereits im Jahr 2011 stand der gebürtige Texaner beim NFL-Finale auf der Bühne. Allerdings nicht als Headliner, das waren vor zwölf Jahren die Black Eyed Peas. In wenigen Monaten wird nun der Gewinner von acht Grammys in die Hauptrolle schlüpfen.

„Usher ist der ultimative Künstler und Showman. Seit seinem Debüt im Alter von 15 Jahren hat er seinen eigenen, einzigartigen Weg eingeschlagen. Neben seinem makellosen Gesang und seiner außergewöhnlichen Choreographie zeigt Usher seine Seele. Seine bemerkenswerte Reise hat ihn auf eine der größten Bühnen der Welt katapultiert. Ich kann es kaum erwarten, die Magie zu sehen“, so Musik-Legende Jay-Z, der mit seiner Agentur Roc Nation und Apple Music die Halbzeitshow organisiert.

Welche Lieder der Sänger auf der Bühne zum Besten gibt und ob noch weitere Artists zu sehen sein werden, wurde zunächst nicht kommuniziert. Beim ersten Deutschland-Spiel der NFL im vergangenen Jahr musste Bayern-Star und Brady-Fan Thomas Müller von Ordnern weggeschoben werden. (masc)