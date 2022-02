Super Bowl heute im Liveticker: Cincinnati Bengals gegen LA Rams - Heidi Klum beißt in Riesen-Hotdog

Von: Christoph Klaucke

Der Super Bowl zwischen den Cincinnati Bengals und den LA Rams in Los Angeles. © Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Imago

Im Super Bowl bekommen es die Cincinnati Bengals mit den LA Rams zu tun. Der Nachfolger von Tom Brady und den Bucs wird gesucht. Das NFL-Finale im Live-Ticker.

Super Bowl 2022: Cincinnati Bengals gegen LA Rams, um 0.30 Uhr.

Die LA Rams treffen im heimischen SoFi Stadium auf die Cincinnati Bengals.

Das NFL-Finale findet bei sommerlicher Hitze in Los Angeles statt (siehe Update von 22.25 Uhr).

Verfolgen Sie das Mega-Sportevent des Jahres hier im Live-Ticker.

0.10 Uhr: Die LA Rams laufen ins Stadion ein und werden von ihren Fans im eigenen Stadion frenetisch gefeiert. Kurz danach kommt kurioserweise die offizielle „Heimmannschaft“ mit den Cincinnati Bengals aufs Feld. Es wird langsam ernst. In zwanzig Minuten ist Kickoff. Die Anspannung hier im Stadion ist zum Greifen.

Update vom 14. Januar, 0.05 Uhr: Mit den Cincinnati Bengals und den LA Rams treffen die jeweils „nur“ die viertbesten Teams ihrer Conference (AFC bzw. NFC) aufeinander. Dass die Bengals im Super Bowl stehen ist allerdings ein kleines Football-Märchen. Vor zwei Jahren war die Franchise aus Ohio noch das schlechteste Team der NFL. Quarterback Joe Burrow hat der Mannschaft aber neues Leben eingehaucht. Nach einem Kreuzbandriss in seinem Debütjahr startete der 25-Jährige in dieser Saison durch.

Gemeinsam mit seinem Kumpel, dem Wide Receiver Ja‘Marr Chase, mit dem er bereits den College-Titel mit der Louisiana State University gewann, bildet er ein kongeniales Duo. Ikonisch ist jetzt schon die Leistung aus dem Conference-Finale bei den favorisierten Kansas City Chiefs, das Burrow nach einem 3:21-Rückstand zur Halbzeit in einen 27:24-Sieg nach Verlängerung umbog. „Er findet einfach Wege, Spielzüge zu machen, wenn es keinen Spielzug gibt“, sagte sein Trainer Zac Taylor danach.

Update vom 13. Januar, 23.57 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die National Football League (NFL) vor dem 56. Super Bowl zu mehr Diversität bei Trainer-Verpflichtungen ermahnt. Im Lichte der jüngsten Rassismus-Vorwürfe des früheren Miami-Dolphins-Headcoaches Brian Flores sagte Biden am Sonntag in einem NBC-Interview, die Liga hänge bei der Anstellung von Personen, die Minderheiten angehören, zurück.

„Die Liga besteht aus derart vielen dunkelhäutigen Athleten, sie ist derart divers - da ist die Vorstellung abwegig, dass es nicht genügend afro-amerikanische Coaches geben soll, die Teams führen können“, sagte Biden vor dem Saisonfinale zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams in Inglewood/Kalifornien. Dies gebiete allein schon „der Anstand“.

Flores verklagt die NFL wegen angeblich rassistisch motivierter Benachteiligungen. Commissioner Roger Goodell hat bereits weitere Maßnahmen zur Förderung afro-amerikanischer Trainerinnen und Trainer in Aussicht gestellt. Bereits jetzt verpflichtet die „Rooney Rule“ die Teams dazu, eine bestimmte Quote von Personen aus Minderheiten zu Einstellungsgesprächen einzuladen. Laut Flores geschieht dies allerdings teilweise nur in Scheingesprächen.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams heute im Live-Ticker - Heidi Klum beißt vor laufender Kamera in Riesen-Hotdog

Update vom 13. Januar, 23.53 Uhr: Heidi Klum war gerade im Interview auf Pro7 zu Gast. Das deutsche Topmodel ist unter den Zuschauern im SoFi Stadium und freut sich auf den Super Bowl. „Ich kenne mich überhaupt nicht mit dem Spiel aus, aber ich bin gerne hier“, sagte Klum. „Das ist so crazy, die Leute sind so verrückt auf den Super Bowl. Ich bin mit meinem Mann und meinem Sohn hier. Das ist so krass hier, es wird gefeiert. Wir haben schon seit Freitag gefeiert. Es sind so viele Super Bowl Parties hier. LA ist gerade am tanzen.“

Klum hat nach eigener Aussage bereits zwei große Hotdogs „hinter sich“, weil man für den Super Bowl viel essen müsse. Dann demonstriert das Model diesen Plan live vor der Kamera und beißt herzhaft in ein übergroßes Sandwich, offenbar eine Art Hotdog mit plattgedrückter Bratwurst. Alles bekommt sie aber nicht ganz runter und muss den Rest in einen naheliegenden Mülleimer spucken. Ein Hotdog soll beim Super Bowl übrigens 16 Dollar kosten.

Im Vorfeld wurde darüber spekuliert, ob Klum als Tänzerin während der Halbzeitshow auftritt. Darüber äußerte sich die Modelmama jedoch nicht, machte die Fans aber schon heiß. „Das ganze Ding wird beben, das wird super“, so Klum.

Update vom 13. Januar, 23.45 Uhr: Vor drei Jahren standen die LA Rams im Super Bowl und verloren gegen Tom Bradys New England Patriots. Diesmal soll es mit dem großen Wurf klappen und dafür haben die Kalifornier nichts unversucht gelassen und sozusagen in den „All-In-Modus“ geschaltet. Zu Saisonbeginn kam Quarterback Matthew Stafford von den Detroit Lions, während der Saison wurden mit Wide Receiver Odell Beckham Junior und Pass Rusher Von Miller zwei weitere Topstars verpflichtet. Für die teuren Trades mussten die Rams zahlreiche First Round Picks für den Draft abgeben. Zwischen 2017 und 2024 dürfen sie keinen Rookie in der ersten Runde der Talentwahl vom College aussuchen.

Stafford, Beckham Junior und Miller vergrößern das Star-Ensemble der Rams nochmal. Wide Receiver Cooper Kupp hat in dieser Saison mehrere Rekorde gebrochen und war bester Spieler in Sachen, gefangener Pässe, gefangener Yards und gefangener Touchdowns (16 Stück). Die Abwehr ist mit Defensive Tackle Aaron Donald, dreimaliger und amtierender Defensivspieler des Jahres, und Cornerback Jalen Ramsey hochkarätig besetzt.

Update vom 13. Januar, 23.15 Uhr: Die Los Angeles Rams sind normalerweise Gastgeber im nagelneuen SoFi Stadium. Heute sind die Rams kurioserweise im eigenen Stadion als Gäste gelistet und dürfen womöglich nicht in ihre gewohnte Umkleidekabine. Das soll sie aber nicht davon abhalten endlich ihren zweiten Super Bowl nach 2000, damals noch als St. Louis Rams, zu gewinnen. 2016 ging es zurück nach Los Angeles. Die Rams können nach den Tampa Bay Buccaneers im Vorjahr erst das zweite Team werden, das zu Hause im Super Bowl triumphiert.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams heute im Live-Ticker - im unverschämt teuren SoFi Stadium

Update vom 13. Januar, 23.08 Uhr: Der Super Bowl findet heute im teuersten Stadion der Welt statt - dem SoFi Stadium in Inglewood/Los Angeles. Schätzungen zufolge war der Gesamtkomplex fünf Milliarden US-Dollar teuer, das Stadion allein soll 2,4 Milliarden US-Dollar gekostet haben. Normalerweise bietet es Platz für etwa 70.000 Zuschauer. Für das NFL-Finale wird die Kapazität auf 100.240 Plätze erweitert. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2028 soll hier stattfinden, vielleicht auch Spiele der WM 2026. Letztmals gab es den Super Bowl in Los Angeles 1993 inklusive Michael Jacksons legendärem Auftritt in der Halbzeitshow.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams heute im Live-Ticker - Heidi Klum als Überraschungsgast?

Update vom 13. Januar, 22.40 Uhr: Ein Highlight im Super Bowl ist jedes Jahr die legendäre Halftime-Show. Die Hip-Hop-Superstars Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem und Kendrick Lamar sowie die R&B-Sängerin Mary J. Blige sind heute angekündigt. Es wird spekuliert, dass das deutsche Topmodel Heidi Klum einen Überraschungsauftritt als Tänzerin hat. Die Modelmama ist nämlich auch in den USA ein echter Superstar und brachte erst kürzlich zusammen mit dem Hauptact Snoop Dogg das Lied „Chai Tea With Heidi“ raus.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams im Live-Ticker - Sommerliche Temperaturen in Los Angeles

Update vom 13. Januar, 22.25 Uhr: In knapp zwei Stunden beginnt der Super Bowl. In der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit treffen die Cincinnati Bengals auf die LA Rams. Das Mega-Event findet in Inglewood in Los Angeles County statt und elektrisiert die Massen. Und der Super Bowl wird unabhängig vom Treiben der Teams auf dem Platz und der Atmosphäre auf den Rängen des hochmodernen SoFi Stadium extrem heiß. In Kalifornien hat es heute bis zu 85 Fahrenheit, also fast 30 Grad Celsius Mitte Februar.

Vorbericht: Inglewood - Der Super Bowl* verspricht wieder ein Spektakel der großen American-Football-Kunst zu werden. Die Cincinnati Bengals treffen im hochmodernen SoFi Stadium in Inglewood im Los Angeles County auf die LA Rams. Ein Duell der Gegensätze.

Super Bowl: La Rams im heimischen SoFi Stadium zu Gast bei den Cincinnati Bengals

Die Rams haben ein Heimspiel und könnten als erst zweites Team den Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen. Erst im Vorjahr gelang dieses Kunststück den Tampa Bay Buccaneers um den zurückgetretenen Superstar Tom Brady. Ein Vorteil? Nicht unbedingt.

„Das Witzige ist aber: Als gelistetes Auswärtsteam dürfen sie nicht in ihren eigenen Locker Room, soweit ich weiß. Das könnte wieder etwas verändern“, sagte DAZN-Moderator Flo Hauser im Interview mit tz.de. Zudem wächst die Fan-Szene der Rams seit ihrem Umzug von St. Louis nach Los Angeles im Jahr 2016 nur langsam.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams im Live-Ticker - Burrow als Brady-Nachfolger?

Während die Cincinnati Bengals vor zwei Jahren noch das NFL-Team mit der schlechtesten Bilanz waren, hat es die junge Mannschaft von Trainer Zac Taylor mit cleveren Draft Picks innerhalb kürzester Zeit zum Super-Bowl-Teilnehmer geschafft. Zu verdanken ist das vor allem dem furiosen Rookie-Gespann um Quarterback Joe Burrow, der in der Vorsaison noch mit einem Kreuzbandriss ausgefallen war, und seinem kongenialen Wide Receiver Ja‘Marr Chase. Das Duo kennt sich bereits aus erfolgreichen College-Zeiten bei LSU Tigers.

Sogar Tom Brady adelte den 25-Jährigen. „Ich denke, er hat einige Fähigkeiten, die ich in seinem Alter nicht hatte“, sagte Brady in einem Podcast über Burrow. Um das Erbe der NFL-Legende anzutreten, braucht es aber noch viel Zeit. Den Anfang kann Burrow mit seinem ersten Ring machen. Brady hat sieben.

Super Bowl: Cincinnati Bengals gegen LA Rams im Live-Ticker - Letzte Chance für die Rams?

Auf der anderen Seite sind die Rams, die vor drei Jahren im Super Bowl gegen Bradys Patriots unterlagen, finanziell „all-in“ gegangen. Die Franchise aus LA hat Draft Picks für teure Trades eingetauscht. Das entscheidende Puzzleteil kam vor dieser Saison in Person von Matthew Stafford, der von den Detroit Lions abgeworben wurde. Auch der Quarterback der Rams bildet mit dem variablen Wide Receiver Cooper Kupp ein kongeniales Duo. Die Fans können sich in jedem Fall auf ein Offensiv-Feuerwerk freuen.

Die deutsche NFL-Legende Sebastian Vollmer, der mit den New England Patriots zweimal den Super Bowl gewinnen konnte, verriet im Vorfeld einen verrückten Trick für die Halbzeitshow. Ob ihn die Bengals und Rams auch kennen? Alles zum Super Bowl, den Sie auch live im TV und Live-Stream verfolgen können, gibt es hier in unserem Live-Ticker. (ck) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA