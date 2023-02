Super Bowl heute im Live-Ticker: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs – Angst vor Rocky-Fluch

Von: Christoph Klaucke

Patrick Mahomes mit den Kansas City Chiefs trifft im Super Bowl auf Jalen Hurts mit den Philadelphia Eagles. © Charlie Riedel/dpa/Rich Graessle/Icon Sportswire/Imago

Im Super Bowl treffen die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs. Ein Spiel der Rekorde. Das NFL-Finale im Live-Ticker.

Update vom 12. Februar, 23.47 Uhr: NFL-MVP und Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes steht heute in seinem dritten Super Bowl. 2020 führte er sein Team zum Gewinn der Vince Lombardi Trophy, ein Jahr später ging das Finale verloren. Trotz seines vor zwei Wochen verstauchten Knöchels gehen die Chiefs gegen die Eagles als leichter Favorit ins Endspiel. Das letzte Duell gegen Philadelphia konnte Kansas City im Oktober 2021 auswärts mit 42:30 gewinnen. Auch die beiden vorherigen Aufeinandertreffen gingen an die Chiefs. Allerdings sind die Eagles aufgrund ihrer gefürchteten Lauf-Offense um Quarterback Jalen Hurts und ihrer starken Defense keinesfalls Außenseiter.

Super Bowl 2023 im Live-Ticker: Angst vor Rocky-Fluch

Update vom 12. Februar, 23.32 Uhr: Liegt womöglich ein Fluch auf diesem Super Bowl, der den Kansas City Chiefs zum Verhängnis werden könnte? Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, seit dem Rücktritt von Tom Brady endgültig das Aushängeschild der NFL, wurde unter der Woche im Alter von nur 27 Jahren zum zweiten Mal zum MVP gewählt. Der Haken: Seit 23 Jahren hat kein MVP mehr in derselben Saison auch den Super Bowl gewinnen können. Und das ist noch längst nicht alles.

Kansas City muss zudem aufpassen, nicht von einem anderen Fluch eingeholt zu werden. Gegnerische Fans haben in den vergangenen Jahren regelmäßig der in Philadelphia für den Filmboxhelden Rocky Balboa aufgestellten Statue zur Provokation „ihr“ Trikot angezogen oder einen Schal umgelegt. Es ging viermal schief. Etwa im Super Bowl 2018, da erwischte es die New England Patriots. „Chiefs, berührt nicht das verdammte Rocky-Denkmal“, appellierte deshalb zuletzt Travis Kelce.

Erstes Brüder-Duell im Super Bowl: Travis trifft auf Jason Kelce

Update vom 12. Februar, 23.20 Uhr: Travis (Chiefs, Tight End) und Jason Kelce (Eagles, Center) stehen sich heute im Super Bowl gegenüber. Nie zuvor sind zwei Brüder beim Höhepunkt der Saison aufeinandergetroffen, beide kämpfen um ihren zweiten Meisterring. Kein Wunder, dass der Familienzwist medial zwei Wochen lang ein Riesenthema war. „Ich mag es nicht, dass sie es den Kelce Bowl nennen“, sagte zuletzt Jason (35), „es ist nicht der Kelce Bowl. Aber wir sagen natürlich weiter Kelce Bowl.“

Der zwei Jahre ältere der Brüder scherzte: „Wer diesen Super Bowl gewinnt, hat die ultimativen Angeber-Rechte.“ Mama Donna Kelce, die heute unter den Zuschauern im Stadion ist, hat am Ende auf jeden Fall Grund zu Jubeln, einen ihrer Söhne wird sie dann aber wohl trösten müssen.

Super Bowl heute im Live-Ticker: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs im NFL-Finale

Vorbericht: Glendale – Es ist angerichtet: In der Nacht von Sonntag auf Montag, um 0.30 Uhr, findet der Super Bowl 2023 statt. Die Philadelphia Eagles um Quarterback-Entdeckung Jalen Hurts und die Kansas City Chiefs um MVP Patrick Mahomes kämpfen im NFL-Finale um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Schon im Vorfeld des größten Sportevents des Jahres purzeln die Rekorde.

Super Bowl 2023 Datum: 13. Februar, 0.30 Uhr Ort: State Farm Stadium, Glendale, Arizona Teilnehmer: Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs Titelverteidiger: LA Rams

Im Super Bowl treffen sich die beiden besten NFL-Teams: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs

Im Super Bowl LVII, der 57. Ausgabe im American Football, treffen mit den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs die zwei besten Teams der abgelaufenen Saison im direkten Duell aufeinander. Dabei könnten die Bilanzen nicht ausgeglichener sein: Beide Klubs stehen in dieser Saison bei einer 16:3-Bilanz, haben bislang genau 546 Punkte gemacht.

Im Super Bowl im State Farm Stadium in Glendale, der kleinen Nachbarstadt der Millionen-Metropole in Phoenix im Bundesstaat Arizona, stehen sich erstmals zwei schwarze Starting Quarterbacks gegenüber. Patrick Mahomes (27), kurz vor dem mit Spannung erwarteten Endspiel der National Football League (NFL) als wertvollster Spieler der Saison (MVP) ausgezeichnet, trifft mit den Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles um Jalen Hurts (24). Das Duell soll Signalwirkung haben. „Es wird ein besonderes Spiel für viele Kinder sein, für die wir Vorbilder sind“, sagte Mahomes vor dem größten Einzelsport-Ereignis der Welt.

Super Bowl im Live-Ticker: Mahomes gegen Hurts – erstmals zwei schwarze Quarterbacks

In den USA werden über 100 Millionen, in Deutschland rund zwei Millionen Zuschauer an den TV-Geräten erwartet. Tickets für das Spiel kosteten im Online-Resale teils mehr als 25.000 Dollar, bei den Kosten für einen 30-Sekunden-Werbespot wurden diesmal sieben Millionen Dollar aufgerufen – der nächste Rekord.

Nach Angaben des National Chicken Council (NCC) sollen diesmal rund um das Spiel 1,45 Milliarden Chicken Wings vertilgt werden. Hinzu kommen 14.500 Tonnen Chips, mit denen man 39 Boeing 747 füllen könnte, und 1230 Millionen Liter Bier. Das reicht für 493 randvolle Olympia-Schwimmbecken.

Super Bowl 2023 lässt Rekorde purzeln: 130.000 Tonnen Avocado von Mexiko nach USA geliefert

Zum Super Bowl gehört für viele Football-Fans auch eine große Schüssel mit Guacamole dazu: Mexiko liefert in diesem Jahr für das American-Football-Finale rund 130.000 Tonnen Avocado in die Vereinigten Staaten, wie der Verband der Avocado-Produkteure (Apeam) am Sonntag mitteilte. Das ist ein Rekord nach Exporten von etwa 100.000 Tonnen zum Super Bowl im vergangenen Jahr.

Mexiko ist der größte Avocadoproduzent der Welt. Pro Jahr werden in dem Land rund 2,4 Millionen Tonnen Avocado geerntet. In den USA werden die meisten Avocados am Super-Bowl-Wochenende verzehrt. Grund für die hohe Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocado-Creme Guacamole.

Super Bowl im Live-Ticker: Philadelphia Eagles gegen Kansas City Chiefs

Für viele Zuschauer ist das Highlight des Super Bowls aber die Halbzeitshow. In diesem Jahr gibt sich die RnB-Sängerin Rihanna die Ehre – mit vier Jahren Verspätung. Rihanna gibt sieben Jahre nach ihrem letzten Album erstmals wieder ein öffentliches Konzert. Verfolgen Sie den Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag, ab 0.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)