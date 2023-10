Supertalent Wembanyama mit erstem Ausrufezeichen

Führte die San Antonio Spurs zum Sieg: Victor Wembanyama (M). © Eric Gay/AP/dpa

Das Debüt verlief eher ernüchternd. Doch in seinem zweiten NBA-Spiel wird Victor Wembanyama erstmals zur spielentscheidenden Figur.

San Antonio - Victor Wembanyama hat sein erstes Ausrufezeichen in der NBA gesetzt. Mit 21 Punkten und 12 Rebounds führte der 19 Jahre alte Ausnahmebasketballer die San Antonio Spurs zu einem 126:122-Erfolg nach Verlängerung über die Houston Rockets.

„Ich liebe es wirklich, wirklich zu gewinnen“, sagte der Rookie nach dem ersten Saisonsieg der Texaner. „Es ist das, was ich im Leben am meisten liebe. Es fühlte sich natürlich großartig an.“

„Das war großartig“

Zum Saisonstart konnte Wembanyama bei der 119:126-Niederlage gegen die Dallas Mavericks mit 15 Punkten nicht überzeugen. Nun warf er - nach einem erneut eher durchwachsenen Start - 20 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit die Spurs in die Verlängerung. In der Extraspielzeit war der 2,24 Meter große Franzose in der Defensive mit Blocks, vier Rebounds und zudem mit insgesamt 21 Zählern der Sieg-Garant. „Das war großartig“, schwärmte Team-Kollege Zach Collins. „Er war dominant.“

Auch die Gegenspieler zeigten sich angetan von Wembanyamas Auftritt. „Es ist hart, gegen ihn zu spielen“, sagte Houstons Profi Jabari Smith Jr. nach der Partie. „Er ist groß und athletisch.“ dpa