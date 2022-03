Türkgücü München unterliegt Wehen Wiesbaden: Wurtz-Treffer genügt SVWW

Von: Sebastian Isbaner

Petar Sliskovic verließ im Winter Türkgücü München. © Ulrich Wagner / Imago images

Neun Punkte aus den letzten fünf Spielen! Kann Türkgücü den dritten Sieg in Folge einfahren und sich vom Schlusslicht verabschieden? Wir berichten im Live-Ticker

SV Wehen Wiesbaden gegen Türkgücü München

Die Formkurve der Münchner steigt, aber die Abmeldung steht nach wie vor im Raum.

Wiesbaden- Die Ausgangslage bleibt schwierig für Türkgücü. Sportlich gesehen muss ein Sieg her, um die Chance auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Nach zuletzt erfolgreichen Spielen, mit drei Siegen aus den vergangenen fünf Partien, wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nun gilt es, den Rückenwind mitzunehmen ins Spiel gegen Wiesbaden. Das Hinspiel gewann man zuhause noch mit 1:0.

Zum anderen steckt der Verein aufgrund des Insolvenzantrags auch finanziell weiterhin in großen Schwierigkeiten. Immer mehr Spieler bieten mittlerweile Gehaltsverzicht an, um die Saison fertig spielen und noch um den Klassenerhalt kämpfen zu können. Elf- Punkte beträgt der Abzug für den Verein. Ohne diese Strafe wäre die Elf um Trainer Peter Hyballa nicht auf einem Abstiegsplatz zu finden.

Petar Sliskovic: Mit Wiesbaden Gegen den Ex-Club

Im Hinspiel konnte der Angreifer beim 1:0 sieg von Türkgücü nicht mitmischen. Jetzt steht er seinem Ex-Verein auf der anderen Seite gegenüber. Nach 47 Spielen und 16 Treffern für die Münchner wechselte der Stürmer in der Winterpause zum Liga-Konkurrenten nach Hessen. Dort verzeichnet Sliskovic bislang 7 Einsätze in der laufenden Rückrunde.

Die Gastgeber stehen komfortabel mit 17 Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze gesichert auf Rang acht. Um die theoretische Chance auf einen Aufstiegsplatz zu wahren, müssen drei Punkte zuhause gegen Türkgücü München mitgenommen werden. (Sebastian Isbaner)