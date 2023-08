Ist Sport bei hohen Temperaturen gesund? Das sollten Sie unbedingt beachten

Von: Korbinian Kothny

Sport und Hitze: Ist das eine gute Idee? Befolgen Sie diese Tipps, um Hitzschläge oder Kreislaufbeschwerden zu vermeiden.

München – Der August gehört zu den heißesten Monaten im Deutschland. Gerade in den letzten Wochen leidet die Bundesrepublik unter extremer Hitze. Temperaturen weit über 30 Grad Celsius sind derzeit die Regel. Für den Körper bedeutet das eine echte Herausforderung – gerade, wenn bei den hohen Temperaturen Sport ausgeübt wird.

Kreislaufprobleme bei extremer Hitze möglich – das können Sie dagegen tun

Auch viele Hobbysportler wollen ihren Körper weiter trainieren. Dabei sollten aber unbedingt ein paar Tipps beherzigt werden. Denn das Risiko für Kreislaufprobleme ist bei hohen Temperaturen deutlich erhöht. Diese sieben Ratschläge sollten Sie daher befolgen:

1. Trinken Sie ausreichend Wasser: Dehydration ist eines der größten Risiken beim Sport im Wasser. Durch die hohen Temperaturen schwitzen Sie verstärkt und verlieren daher mehr Flüssigkeit als sonst. Deswegen gilt: Trinken Sie ausreichend Wasser vor, während und auch nach dem Training.

Kleidung, Zeitpunkt und Körper: Beachten Sie diese Details

2. Achten Sie auf die Kleidung: Auch das falsche Outfit kann schnell zu Problemen beim Sport in der Hitze führen. Optimal ist eine lockere, helle und atmungsaktive Sportkleidung, die Schweiß verdunsten lässt und die Körpertemperatur reguliert. Dunkle Sportklamotten verstärken zum Beispiel die Sonneneinstrahlung.

3. Achten Sie auf ihren Körper: Um einen Hitzschlag zu vermeiden, sollten Sie unbedingt auf die Signale ihres Körpers achten. Machen sich Anzeichen von Erschöpfung, Übelkeit oder Verwirrung bemerkbar, ist es Zeit für eine Pause. Bedenken Sie, dass ihr Körper bei extremen Temperaturen schneller erschöpft.

4. Beachten Sie den Zeitpunkt: Auch die Uhrzeit spielt bei Extremtemperaturen eine Rolle. Vermeiden Sie es, sich sportlich zu betätigen, wenn die Sonne am stärksten ist. Es gilt: Machen Sie Sport in den frühen Morgenstunden oder am Abend.

Sport bei Hitze: Erwarten Sie keine Höchstleistungen

5. Elektrolyte auffrischen: Neben Wasser verliert der Körper bei extremen Schwitzen auch an Elektrolyten. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie diese nach dem Sport wieder auffrischen. Ansonsten kann ein Mangel an Natrium, Kalium oder Magnesium entstehen.

6. Kühlen Sie ihren Körper: Neben der richtigen Kleidung ist es auch elementar den Körper extern zu kühlen. Dabei kann ein feuchtes Handtuch im Nacken helfen. Vergessen Sie auch nicht ihren Kopf mit einer Kappe oder Ähnlichem zu bedecken. Kurzfristig kann auch ein Eimer voller Wasser helfen, um den Körper herunterzukühlen.

7. Beachten Sie ihr Fitnesslevel: Wie auch sonst beim Sport gilt es seine eigenen Grenzen zu kennen. Bei extremer Hitze wird der Körper zumeist nicht zu neuen Höchstleistungen fähig sein. Generell gilt bei Hitze: Lieber ein bisschen weniger machen, als zu viel.

Wenn Sie diese Tipps befolgen, schonen Sie Ihren Körper bei Sport und extremer Hitze. Dennoch gilt es besonders auf seinen Körper zu hören und ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Das sollten Sie im Übrigen bei Liegestützen beachten. (kk)