Tennis: Gojowczyk und Mischa Zverev bei Turnier in Basel raus

Basel - Tennisprofi Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Basel nach zwei umkämpften Sätzen gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer zwei unterlag am Dienstag Leonardo Mayer aus Argentinien 5:7, 5:7. Der Hamburger war bei dem mit 1,837 Millionen Euro dotierten Hallen-Turnier in der Schweiz an Position acht gesetzt. Mayer hat in diesem Jahr das ATP-Turnier in Hamburg gewonnen.

Auch für den Weltranglisten-69. Peter Gojowczyk war in der ersten Runde in Basel Schluss. Der Münchner unterlag dem Belgier David Goffin in 1:21 Stunden mit 2:6, 5:7.

dpa

