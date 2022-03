Tennis: Kerber erreicht Achtelfinale der Indian Wells

Angelique Kerber in Aktion. © Maximilian Haupt/dpa

Angelique Kerber hat beim Masters in Indian Wells das Achtelfinale erreicht.

Indian Wells - Angelique Kerber hat beim Masters in Indian Wells das Achtelfinale erreicht. Die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste besiegte Darja Kassatkina am Sonntag 6:2, 6:1. Wegen des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine wird die Russin als neutrale Spielerin geführt. «Ich bin sehr glücklich, in der nächsten Runde zu sein», sagte Kerber. «Es war ein gutes Spiel von mir.»

Im Achtelfinale trifft Kerber nun erstmals in ihrer Karriere auf Iga Swiatek aus Polen. Die 20-Jährige ist die Nummer vier der Weltrangliste, Kerber steht derzeit auf Rang 16. Das Masters in der kalifornischen Wüste zählt zu den wichtigsten Turnieren auf der WTA-Tour. Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit 8 584 055 US-Dollar dotiert. Kerber stand 2019 im Finale und verlor bei der wegen Corona in den Herbst verschobenen Ausgabe im vergangenen Jahr im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Paula Badosa aus Spanien. (dpa)