Tennis: Kerber vorerst weiter ohne festen Trainer

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber entscheidet sich vorerst, weiterhin ohne festen Tennis-Trainer zu reisen.

Nur-Sultan - «In der jetzigen Phase meiner Karriere habe ich mich dazu entschlossen, mehr Verantwortung zu übernehmen und vorerst ohne festen Trainer zu reisen», sagte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: «Vielleicht wird sich das zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ändern, derzeit bin ich aber zufrieden, wie mein Team aufgestellt ist.»

Sie arbeitet unter anderen mit einem Hittingpartner zusammen. Nach der vergangenen Saison hatte sich die Kielerin von Coach Torben Beltz getrennt, der sie in ihrer bisherigen Laufbahn mit Unterbrechungen dreimal betreut hatte. Auf die Frage nach ihren Gedanken zu einem möglichen Karriereende antwortete Kerber: «Was meine Zukunftspläne angeht, hat sich nichts daran geändert, dass ich im Hier und Jetzt alles daran setze, das Beste aus mir rauszuholen und mich zunächst mal auf die anstehenden Aufgaben freue.» An diesem Freitag und Samstag tritt Kerber mit der deutschen Tennis-Auswahl in Kasachstan im Billie Jean King Cup an. In der kommenden Woche steht für sie das Sandplatzturnier in Stuttgart an.

Tennis: Kerber hat Respekt vor Partie in Kasachstan

Nur-Sultan - Angelique Kerber rechnet im Billie Jean King Cup mit einer schwierigen Partie für die deutschen Tennis-Damen in Kasachstan. «Die Nummer eins der Kasachinnen, Jelena Rybakina, gehört unbestritten zu den stärksten Spielerinnen auf der Tour», sagte die 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: «Und auch sonst wird es keine leichte Aufgabe für uns. Hinzu kommt der Wechsel von Hartplatz auf Sand, was auch eine besondere Herausforderung darstellt.»

Die Gastgeberinnen werden am Freitag und Samstag in Nur-Sultan von der Weltranglisten-19. Rybakina und Julia Putinzewa angeführt. Die Siegerinnen der Partie qualifizieren sich für die Finals im November. Im vergangenen Jahr waren die deutschen Tennis-Damen in der Gruppenphase der Finalrunde ausgeschieden. 2014 stand Deutschland zuletzt im Endspiel des Wettbewerbs, der damals noch Fed Cup hieß. «Es wäre ein Traum für Deutschland den Billie Jean King Cup zu gewinnen», sagte die deutsche Nummer eins Kerber, «aber realistisch gesehen, stehen wir jetzt mit der anstehenden Vorrunde ganz am Anfang und zählen auch nicht unbedingt zu den Favoriten.» (dpa)