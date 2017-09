Kohlschreiber in St. Petersburg im Achtelfinale

In seinem ersten Match nach dem Achtelfinal-Aus gegen Roger Federer bei den US Open hat Philipp Kohlschreiber einen Pflichtsieg geschafft.

St. Petersburg - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist beim ATP-Turnier in St. Petersburg ins Achtelfinale eingezogen. In der ersten Runde bezwang der 33-Jährige den 20 Jahre alten Russen Jewgeni Tjurnew in dessen erstem Spiel bei einem ATP-Turnier mit 6:1, 6:3.

Den ersten Satz gewann der an Position fünf gesetzte Kohlschreiber, der seine Teilnahme an der Relegation im Davis Cup abgesagt hatte, in nur 25 Minuten. Im zweiten Durchgang musste der Weltranglisten-34. zwar einen Aufschlagverlust hinnehmen, er gewann das Match nach insgesamt 62 Minuten aber souverän. Kohlschreibers nächster Gegner wird zwischen Qualifikant Daniel Masur (München) und dem Litauer Ricardas Berankis ermittelt.

Auch Jan-Lennard Struff spielt beim mit 1,064 Millionen Dollar (890.000 Euro) dotierten Hartplatzturnier. Der 27 Jahre alte Warsteiner trifft in der ersten Runde auf den Kroaten Borna Coric, der bei den US Open Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev besiegt hatte. Der Hamburger Zverev gewann im Vorjahr in St. Petersburg seinen ersten von bislang sechs Titeln auf der Tour, in diesem Jahr ist er nicht am Start.

sid