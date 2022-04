Tennis: Oscar Otte erreicht mühelos das Achtelfinale in München

Teilen

Tennis: Oscar Otte erreicht mühelos das Achtelfinale in München © IMAGO/Mladen Lackovic

Tennisprofi Oscar Otte kämpft sich beim Sandplatzturnier in München in das Achtelfinale.

München - Der 28-jährige Kölner gewann sein Erstrundenspiel am Dienstag gegen den serbischen Qualifikanten Marko Topo mit 6:1, 6:2 und trifft nun auf den an Nummer drei gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka. Olympiasieger Alexander Zverev soll am Mittwoch ins Turnier einsteigen. Der Hamburger konnte das Traditionsevent bereits zweimal gewinnen und peilt den ersten Titel in dieser Saison an.

Tennis: Thiem verliert Erstrundenspiel in Portugal

Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem wartet bei seinem Comeback weiter auf den ersten Sieg. Im portugiesischen Estoril verlor der 28-Jährige seine Erstrunden-Partie gegen den Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 6:7 (9:11). Auch vor einer Woche war der US-Open-Sieger von 2020 beim Sandplatz-Turnier in Belgrad, seinem ersten ATP-Tour-Auftritt seit Juni 2021, in der ersten Runde ausgeschieden. Thiem hatte lange wegen einer komplizierten Handverletzung pausieren müssen.

Ende März hatte Thiem beim Challenger-Turnier im südspanischen Marbella sein erstes offizielles Match nach der langen Auszeit absolviert, aber ebenfalls eine Niederlage einstecken müssen. Danach war er durch eine Coronavirus-Infektion erneut zurückgeworfen worden. (dpa)