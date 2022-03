Tennis: Weltranglistenerste Barty zieht sich von zwei Turnieren zurück

Ashleigh Barty © Dean Lewins/AAP/dpa

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty verzichtet auf die WTA-Hartplatzturniere in Indian Wells und Miami. Die Miami Open hatte die 25-jährige Australierin im Vorjahr gewonnen.

Berlin - Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty verzichtet auf die WTA-Hartplatzturniere in Indian Wells und Miami. Die Miami Open hatte die 25-jährige Australierin im Vorjahr gewonnen. «Leider hat sich mein Körper nach den Australian Open nicht so erholt, wie ich es mir erhofft hatte, und ich konnte mich nicht angemessen auf Indian Wells und Miami vorbereiten. Deshalb habe mich entschieden, mich von beiden Turnieren zurückzuziehen», teilte Barty am Freitag mit.

Barty hatte am 29. Januar als erste Australierin seit 44 Jahren die Australian Open gewonnen. Sie hatte sich im Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison gegen die amerikanische Überraschungsfinalistin Danielle Collins durchgesetzt. Auch Collins fehlt verletzungsbedingt in Indian Wells. Barty hofft nun, beim Billie Jean King Cup am 15./16. April starten zu können. Australien trifft zu Hause auf die Slowakei. (dpa)