Tennisspielerin Peng Shuai befürchtet Ende ihrer Karriere

Teilen

Tennisspielerin Peng Shuai befürchtet Ende ihrer Karriere © Eric Feferberg / dpa

Die frühere Doppel-Weltranglisten-Erste Peng Shuai rechnet nicht mehr mit einer Rückkehr auf die Tennis-Tour.

Peking - Mit Blick auf ihr Alter, ihre zahlreichen Operationen und die Coronavirus-Pandemie sei es nur sehr schwer vorstellbar, dass sie noch einmal ihr gewohntes Niveau erreiche, sagte die 36 Jahre alte Chinesin in einem am Montag veröffentlichten Interview der französischen Sportzeitung «L‘Équipe». Sie habe zuletzt auch schon nicht mehr trainiert, bleibe «im Herzen aber immer eine professionelle Tennisspielerin», sagte Peng. Zuletzt trat sie im Februar 2020 in Katar im Einzel und Doppel an. Im Doppel gewann sie insgesamt 23 Turniere, darunter 2014 die French Open und 2013 Wimbledon. Im Februar 2014 erreichte Peng Platz eins der Weltrangliste im Doppel. In dem Interview sprach sie auch über ein Treffen mit IOC-Chef Thomas Bach am Samstag bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Sie habe mit dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees zu Abend gegessen, sagte sie.

Der Fall Peng Shuai bewegt seit einigen Monaten die Welt, nachdem sie Anfang November im sozialen Netzwerk Weibo Vorwürfe wegen eines sexuellen Übergriffs durch einen chinesischen Spitzenpolitiker veröffentlicht hatte. Der Post wurde bald danach gelöscht. Seither äußerten Sportler, Politiker und Menschenrechtler Sorge um Pengs Wohlergehen. Peng Shuai hatte später bestritten, die Vorwürfe erhoben zu haben. Ihre Aussagen wirkten jedoch gestellt. Nun bekräftigte sie in der «L‘Équipe» erneut: «Ich habe niemals gesagt, dass irgendwer mich irgendwie sexuell belästigt hat.» (dpa)