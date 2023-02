Die letzten Stunden von Leichtathletik-Star Lobinger – auch Kimmich war bis zuletzt am Sterbebett

Teilen

Ex-Frau Alina äußert sich in einem Interview über die letzten Stunden im Leben des Tim Lobinger. Auch Bayern-Star Joshua Kimmich begleitete seinen Freund in den Tod.

München – Bereits im Herbst erklärte Tim Lobinger, dass er die eigene Beerdigung plane. Im Februar 2023 hat der ehemalige Spitzensportler den lange währenden Kampf gegen den Krebs verloren. Der frühere deutsche Leichtathletik-Star erlag am 16. Februar in der bayerischen Landeshauptstadt seiner Leukämie-Krankheit, die ihn bereits seit Jahren schwer zeichnete.

Nach Angaben seiner früheren Ehefrau Alina Lobinger kam der ehemalige Stabhochspringer erst kurz vor seinem Tod ins Krankenhaus. In einem Interview mit der Zeitschrift Bunte berichtet die zweite von Lobingers beiden Ex-Frauen von den letzten Tagen, bevor dessen Leben endete. „Bis zuletzt war er auch gut drauf“, ließ die Journalistin wissen, mit welcher der passionierte Sportler einen gemeinsamen Sohn hat. „Erst als die Schmerzen unerträglich wurden, ist er ins Krankenhaus gekommen und ins künstliche Koma versetzt worden“, führte sie aus. Alina und Tim Lobinger hatten im Jahr 2011 geheiratet, sich laut dem Blatt jedoch fünf Jahre später getrennt.

Tim Lobinger verstorben: Kimmich weilte bis zuletzt am Sterbebett in München

Unter den Personen, die Tim Lobinger in den letzten Stunden seines Lebens begleitet hätten, sei auch einer von Lobingers besten Freunden gewesen: FC-Bayern-Star Joshua Kimmich. „Wir waren alle bei ihm, als er seinen letzten Atemzug tat“, erklärte die Hinterbliebene und schilderte, dass acht enge Vertraute des Verstorbenen am Sterbebett gewacht hätten. Darunter habe sich auch der Joshua Kimmich befunden.

Bild aus gemeinsamen, glücklichen Zeiten: Joshua Kimmich und der verstorbene Tim Lobinger im Training bei RB Leipzig. © imago sportfotodienst

Kimmich selbst hatte per Social Media gemeinsame Bilder aus der Vergangenheit gepostet. Kennengelernt hatte sich das Duo bei RB Leipzig, als Kimmich der Durchbruch zum Spitzenspieler gelang und Lobinger im Trainerstab arbeitete.

Neue Lebensgefährtin soll Lobinger in den Tod begleitet haben

Derweil berichtet die Gala, dass Lobinger in den Monaten vor seinem Tod eine neue Lebensgefährtin hatte. „Sie ist die starke Frau an meiner Seite. Ohne meine Freundin würde ich das alles nicht schaffen. Ihre ständige Unterstützung, ihr großer Rückhalt. Sie ist mein Motivator“, soll der frühere Welt- und Europameister im Hallen-Stabhochsprung wenige Tage vor seinem Tod angeblich per Textnachricht an die Unterhaltungschefin der Bild geschrieben haben.

Auch Bilder habe er dieser zukommen lassen - die von seiner Freundin aufgenommen wurden. „Sie hat viele Talente und fotografiert gut und gerne“, kommentierte Tim Lobinger, der 1972 im nordrhein-westfälischen Rheinbach geboren wurde.

Derweil sprach Leichtathletik-Star Alica Schmidt offen über Probleme – sie musste sich „immer wieder übergeben“. (PF)