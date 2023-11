Tischtennis beschließt offenen Spielbetrieb

Im deutschen Tischtennis soll es künftig einen offenen Spielbetrieb für Frauen und Männer geben. © Angelika Warmuth/dpa

Männer und Frauen in einem Tischtennis-Wettbewerb: Das gibt es bislang nur als gemischtes Doppel. Der deutsche Verband beschließt nun aber eine weitreichende Reform.

Frankfurt am Main - Im deutschen Tischtennis soll es künftig einen offenen Spielbetrieb für Männer und Frauen geben.

Beim Bundestag des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Frankfurt am Main wurde eine entsprechende Änderung der Spielordnung am Sonntag mit mehr als 75 Prozent der Delegiertenstimmen beschlossen.

Konkret bedeutet dies: In den verschiedenen Ligen und bei offiziellen Turnieren soll es nach der Verabschiedung der neuen Spielordnung einen weiblichen und einen offenen Spielbetrieb geben. Jede Tischtennis-Spielerin muss sich vor einer neuen Saison oder vor dem jeweiligen Turnier für einen Wettbewerb entscheiden. Während einer Saison mal für das Frauen-Team und mal für das gemischte Team zu spielen, soll nicht erlaubt sein.

Im Deutschen Tischtennis-Bund sind aktuell etwa 554.000 Aktive in mehr als 9100 Vereinen organisiert. dpa