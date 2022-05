Tischtennis bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Tischtennis (Symbolbild). © IMAGO / Newspix

Tischtennis gilt als die schnellste Ball-Rückschlagsportart der Welt. Bei den European Championships 2022 in München treffen die besten Mannschaften und die Stars des Kontinents aufeinander.

München – Wenn zwischen dem 11. und dem 21. August 2022 in der bayerischen Landeshauptstadt München die European Championships ausgetragen werden, messen sich die besten Sportler und Sportlerinnen des Kontinents in neun Sportsparten. Insgesamt 177 Goldmedaillen werden vergeben. Fünf davon entfallen auf das rasante Spiel mit dem kleinen Ball, der früher aus Zelluloid und heute aus Plastik besteht: Tischtennis.

European Championships 2022: Allgemeines über Tischtennis

Bei den European Championships 2022 in München werden beim Tischtennis insgesamt fünf Europameister und Europameisterinnen ermittelt. Allgemeines Wissen über die verschiedenen Disziplinen beim Spiel mit dem schnellen Ball hilft, die Wettbewerbe zu verfolgen, die als besonders spannend empfunden werden. Beim Tischtennis stehen folgende Entscheidungen an:

Einzel Männer

Einzel Frauen

Doppel Männer

Doppel Frauen

Mixed (Eine Frau und ein Mann bilden im Doppel Mannschaften.)

Während China das Land der Weltmeister im Tischtennis ist, hat Deutschland einen Star: Timo Boll gehört zu den erfolgreichsten Spielern der Welt und ist auch mit über 40 Jahren ein schwer zu bezwingender Gegner. Insgesamt können sich die Zuschauer auf viele Stars freuen, denn 2021 lieferten sich die Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov einen harten Schlagabtausch, den Boll, der auf Platz 2 in der europäischen Rangliste steht, gegen den Erstplatzierten für sich entscheiden konnte. Ebenfalls ernst zu nehmende Gegnerinnen sind die deutschen Tischtennis-Damen, besonders im Doppel. Und auch im gemischten Doppel ist der Deutsche Tischtennis-Bund gut aufgestellt. Mannschaften und Stars aus Deutschland haben große Chancen auf einen Medaillenregen.

European Championships im Tischtennis: Austragungsort und Spielplan

Austragungsort für die Wettbewerbe im Tischtennis bei den European Championships 2022 in München ist die legendäre Rudi-Sedlmayer-Halle. Diese wurde anlässlich der Olympischen Spiele 1972 fertiggestellt.

Der Spielplan sieht folgenden Ablauf vor:

13. August, 10:00 bis 18:50 Uhr:

Mixed Doppel Qualifikation

Herren Doppel Qualifikation

Damen Doppel Qualifikation

14. August, 9:30 bis 21:00 Uhr:

Mixed Doppel 1. Hauptrunde

Mixed Doppel Achtelfinale

Mixed Doppel Viertelfinale

Damen Einzel Qualifikation

Herren Einzel Qualifikation

15. August, 9:30 bis 20:00 Uhr:

Mixed Doppel Halbfinale

Mixed Doppel Finale

Damen Einzel Qualifikation

Herren Einzel Qualifikation

16. August, 9:00 bis 20:00 Uhr:

Damen Doppel 1. Hauptrunde

Herren Doppel 1. Hauptrunde

Damen Einzel Qualifikation

Herren Einzel Qualifikation

18. August, 10:00 bis 19:40:

Damen Doppel Halbfinale

Damen Doppel Finale

Herren Doppel Halbfinale

Herren Doppel Finale

Damen Einzel 1. Hauptrunde

Herren Einzel 1. Hauptrunde

19. August, 10:00 bis 20:00 Uhr:

Damen Einzel Achtelfinale

Damen Einzel Viertelfinale

Herren Einzel 2. Hauptrunde

Herren Einzel Achtelfinale

20. August, 10:30 bis 18:35 Uhr:

Damen Einzel Halbfinale

Herren Einzel Viertelfinale

Herren Einzel Halbfinale

21. August, 14.30 bis 16:50 Uhr:

Damen Einzel Finale

Herren Einzel Finale

European Championships 2022: Ticket für die Entscheidungen im Tischtennis

Tickets für die Tischtennis-Veranstaltungen bei den European Championships 2022 in München sind in vier Kategorien erhältlich. Die Preise richten sich nicht nur nach den Sitzplätzen, die Tickets werden auch teurer, wenn die Wettkämpfe in die Finals gehen.

Premium bietet eine besonders gute Übersicht über alle Tische und kostet zwischen 30 und 60 Euro pro Tag.

Kategorie 1 liegt zwischen 20 und 40 Euro.

Kategorie 2 ist zwischen 15 und 25 Euro zu haben.

Kategorie 3 verursacht Kosten zwischen 10 und 20 Euro.

Außerdem stehen Dauerkarten zur Verfügung. Das Auftakt-Angebot für die beiden ersten Spieltage ist für 25 bis 50 Euro erhältlich. Möchten Zuschauer ihre Stars und Mannschaften während der gesamten Europameisterschaften anfeuern, sind Dauerkarten von 150 bis 340 Euro verfügbar.