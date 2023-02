Tischtennis-Zoff eskaliert: Bayerisches Star-Team um Ovtcharov meldet sich von Bundesliga ab

„Wir bedauern es sehr“

+ © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner In Dimitrij Ovtcharov verliert die Tischtennis-Bundesliga einen ihrer größten Stars. © IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marius Epp schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein großer Streit ist eskaliert: Das Top-Team TTC Neu-Ulm zieht sich aus der Bundesliga zurück. Dimitrij Ovtcharov und Co. spielen nur noch in der Champions League.

Neu-Ulm – Tischtennis-Knall in Deutschland! Der TTC Neu-Ulm zieht sich nach nur vier Jahren aus der Tischtennis-Bundesliga zurück und will sich mit Stars wie Dimitrij Ovtcharov künftig allein auf die Champions League konzentrieren. Das gab der Club am Donnerstag in einer Pressemitteilung und in einem Schreiben an den Ligaverband TTBL bekannt.

Die Neu-Ulmer stellten kurz dem Ablauf der Frist keinen Antrag für eine Bundesliga-Lizenz in der nächsten Saison und eskalierten einen Streit mit der TTBL und mit dem deutschen Meister Borussia Düsseldorf durch diesen Schritt noch weiter.

Tischtennis-Streit erreicht Tiefpunkt: TTC Neu-Ulm steigt freiwillig ab

„Dass der Abschied gerade jetzt nach dem so grandios gewonnenen Final Four im Pokal vor toller heimischer Kulisse erfolgen muss, das ist bitter und tut allen Beteiligten richtig weh!“, schreibt der TTC Neu-Ulm. Man bitte um die Einstufung als „freiwilliger Absteiger“.

„Wir bedauern es sehr, dass der Verein keine Bundesliga-Lizenz mehr beantragen will“, sagte Liga-Geschäftsführer Nico Stehle der Deutschen Presse-Agentur. „Der Verein hat aber schon mehrfach gezeigt, dass es ihm gar nicht um die Liga geht. Er respektiert die Liga auch nicht als Institution, die ihre Regeln schützt.“

Tischtennis: Ovtcharov-Team Neu-Ulm verabschiedet sich aus der Bundesliga

Hintergrund dieses Streits ist eine Zehn-Spiele-Sperre für die beiden Neu-Ulmer Stars Truls Moregardh und Lin Yun-Ju. Der Club hatte den Vizeweltmeister aus Schweden, den Weltranglisten-Achten aus Taiwan, den Olympia-Dritten Ovtcharov und den Japaner Tomokazu Harimoto vor dieser Saison vor allem für die Champions League und den Pokal-Wettbewerb verpflichtet, in der Bundesliga kommen vor allem drei junge russische Spieler zum Einsatz.

Weil Moregardh und Lin im Januar noch für einen jeweils anderen Verein im Ausland spielten, verurteilte die TTBL die beiden zu einer Geldstrafe und der erst in der kommenden Saison geltenden Langzeit-Sperre. (epp/dpa)