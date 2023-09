Tod beim Yoga: Ex-NBA-Star stirbt mit nur 42 Jahren

Von: Sascha Mehr

Der ehemalige NBA-Spieler Brandon Hunter starb mit nur 42 Jahren. In seiner Karriere spielte er auch in der deutschen Basketball-Bundesliga.

Orlando – Die Basketball-Welt trauert, denn der ehemalige Profi Brandon Hunter ist tot. Der US-Amerikaner verstarb in Orlando, im US-Bundesstaat Florida, währen einer Yoga-Einheit. Er soll kollabiert sein. „Es ist beim Hot Yoga passiert und er machte es regelmäßig. Soweit wir wissen, war er in guter Verfassung. Wir sind einfach schockiert“, erzählte seine Schwiegermutter dem TV-Sender NBC.

Ex-NBA-Star tot: Brandon Hunter stirbt beim Yoga

Der Power Forward, der im NBA-Draft 2003 an 56. Stelle ausgewählt wurde, spielte in der besten Basketball-Liga der Welt für die Boston Celtics, die Charlotte Bobcats und die Orlando Magic. Die Franchise aus Florida bekundete in einem Post auf der Social-Media-Plattform X ihr Beileid: „Wir sind furchtbar traurig, vom Verlust unseres ehemaligen Teamkollegen Brandon Hunter zu erfahren. Wir sprechen der gesamten Hunter-Familie unser tiefstes Beileid aus.“

Brandon Hunter war ein echter Wandervogel und spielte für zahlreiche Klubs in seiner Karriere. Nachdem er in der NBA keinen Vertrag mehr erhalten hatte, zog es ihn nach Europa. Dort spielte er unter anderem in Griechenland, Italien, Israel, der Türkei, Lettland, Frankreich und auch in Deutschland. Zwischen 2011 und 2012 stand er bei BBC Bayreuth unter Vertrag.

Brandon Hunter starb mit nur 42 Jahren. © Imago

Der Zweitligist verabschiedete sich emotional per Instagram vom Verstorbenen „Heute müssen wir euch eine sehr traurige Nachricht überbringen. Wie US-Medien berichten, ist Brandon Hunter - unser allseits beliebter Center aus der zweiten BBL Saison nach dem Aufstieg - plötzlich und völlig unerwartet im Alter von nur 42 Jahren verstorben“

Ex-NBA-Star tot: Klubs trauern um Brandon Hunter

„Sein Freund und Ex-NBA Spieler TJ Ford hatte ihn letzte Woche noch gesprochen. Zuletzt war Brandon als Trainer und Sportmanager tätig. Eine Ursache für seinen Tod konnte noch nicht ermittelt werden. Der frühere NBA-Profi war mit seiner Erfahrung und Professionalität ein Garant für unseren damaligen Klassenerhalt und ein echter Fanliebling“, so die Mitteilung von medi Bayreuth weiter.

Brandon Hunter beendete im Jahr 2013 seine Karriere. Zuletzt stand er bei Club Atlético Aguada in Uruguay unter Vertrag. Nach dem Karriereende kehrte er in seine Heimatstadt Cincinnati zurück. Dort gründete er ein Unternehmen für Immobilien- und Sportmanagement. (smr)