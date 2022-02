Tom Brady: Alle Infos zu Frau & Kinder - er ist mit einem Topmodel verheiratet

Tom Brady feiert mit seiner Familie nach dem Sieg der Bucs über die Kansas City Chiefs im 55. Super Bowl © Dirk Shadd/Times / IMAGO

Prominente Ehen halten nicht, so sagt man. NFL-Star Tom Brady und Supermodel Gisele Bündchen beweisen das Gegenteil: Seit Jahren sind sie glücklich liiert.

Tom Brady (*03.08.1977 in San Mateo) ist der absolute Superstar der US-amerikanischen Football-Liga NFL. Mit seinem langjährigen Team, den New England Patriots, zog er stolze neunmal in den Super Bowl ein, mehrfach wurde er außerdem zum wichtigsten Spieler der Saison gewählt. Außerhalb der American Football-Fanszene ist jedoch Bradys Ehefrau um einiges bekannter als er selbst. Seit 2006 sind der Sportler und das Supermodel Gisele Bündchen ein Paar, 2009 gaben sie sich das Ja-Wort. Die im Jahr 1980 geborene Brasilianerin begann Mitte der Neunziger ihre Modelkarriere und wurde später als Catwalk-Engel der Lingerie-Marke „Victoria’s Secret“ weltberühmt. Nach einer gescheiterten Beziehung zum Hollywoodschauspieler Leonardo DiCaprio lernte Gisele ihren Tom bei einem Blind-Date kennen und lieben. Heute ziehen die beiden zusammen einen Sohn und eine Tochter groß. Bündchen ist außerdem die Stiefmutter von Bradys Sohn aus einer früheren Beziehung.

Gisele Bündchen: Die Deutsch-Brasilianerin spricht fünf Sprachen

Gisele Bündchen kam am 20. Juli 1980 in Horizontina im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul zur Welt. Ihre Familie hat deutsche Wurzeln, lebt jedoch bereits seit sechs Generationen in Brasilien. Gisele hat eine zweieiige Zwillingsschwester und vier weitere Schwestern, ihre Eltern waren während ihrer Kindheit beide berufstätig. Die Familie des späteren Supermodels gehört der römisch-katholischen Kirche an, Gisele und ihre Schwestern wurden auch in diesem Glauben erzogen. Obwohl das Elternpaar Bündchen Deutsch beherrschte und auch teilweise zuhause sprach, verlernte Gisele die Sprache mit der Zeit. Stattdessen spricht sie außer ihrer Muttersprache Portugiesisch auch Englisch, Italienisch, Spanisch und Französisch. Ihre Modelkarriere begann die heute 41-Jährige im Jahr 1993 mehr oder weniger zufällig. Denn eigentlich wollte Gisele als Teenager professionelle Volleyball-Spielerin werden — ihre Mutter meldete sie und ihre Schwester jedoch bei einem Modelkurs an, um das Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und ihre Haltung zu verbessern. Bei einem darauffolgenden Städtetrip wurde Gisele in einem Einkaufszentrum von „Elite Model Management“ entdeckt.

Gisele Bündchen: Sie beendete die Heroin-Chic-Ära in der Fashion-Welt

Mitte der 2000er bezeichnete Claudia Schiffer ihre Kollegin Gisele Bündchen als das letzte verbleibende Supermodel. Insgesamt hinterließ die Deutsch-Brasilianerin einen bleibenden Eindruck in der Welt der Mode. Bündchen wird oft nachgesagt, dass sie die sogenannte Heroin-Chic-Ära beendete, in der Topmodels zumeist spindeldürr, blass und mit Ringen unter den Augen abgelichtet wurden. Als „Victoria’s Secret“-Engel machte Gisele ein gesundes Aussehen mit weiblichen Kurven wieder populär. Außerdem zeigte sie sich für den „Pferdelauf“ verantwortlich, der seit Beginn ihrer Karriere eine Art Markenzeichen für sie war: Bei dieser Form des Catwalks zieht das Model die Knie hoch und wirft die Füße nach vorne, einem Pferd ähnelnd.

Gisele Bündchen: Ihr Liebesleben war schon immer Thema in der Boulevardpresse

Bevor Gisele Bündchen ihren Traummann Tom Brady kennenlernte, war sie schon einmal Teil einer berühmten Beziehung. Von 2000 bis 2005 war das Supermodel mit dem Hollywood-Megastar Leonardo DiCaprio liiert. In ihren Memoiren „Lessons“ erklärte Bündchen, dass die Beziehung scheiterte, da der Schauspieler nicht dazu bereit gewesen sei, an sich zu arbeiten. Kurze Zeit später lernte sie den American Football-Spieler bei einem Blind-Date kennen. Damals erwartete Brady ein Kind mit seiner Ex-Freundin Bridget Moynahan. Für die Liebe der zwei Stars stellte das allerdings kein Problem dar — 2009 gaben sich die beiden nach katholischem Ritus das Ja-Wort.

Gisele Bündchen: Ihre Kinder sind ihr Ein und Alles

Durch Tom Bradys Engagement bei den New England Patriots lebte Gisele Bündchen mit ihrer Familie lange Zeit nahe der Großstadt New York City. Als ihr Mann zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte, zogen der Sportler und das Supermodel mit ihren Kids nach Florida. Um ihren Stiefsohn Jack kümmert sich Gisele liebevoll, regelmäßig postet sie Bilder zu seinem Geburtstag und erklärt dabei, wie sehr sie den großen Bruder ihrer leiblichen Kids liebe. 2009 wurde Gisele selbst erstmals Mutter, als sie ihren Sohn Benjamin Rein zur Welt brachte. 2012 folgte die Tochter Vivian Lake. Ihren Nachwuchs zeigt die brasilianische Schönheit auch häufiger in ihren Instagram-Posts. Neben ihrer Familie und der Tätigkeit als Model ist Gisele auch in Sachen Wohltätigkeit aktiv: Insbesondere das Thema Umweltschutz beschäftigt das Topmodel bereits seit Anfang der 2000er.