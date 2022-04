Ex-Türkgücü-Stadionsprecher Tom Lamest LIVE: „Ich bin unverändert traurig“

Von: Sebastian Isbaner

Stadionsprecher Tom Lamest bei Türkgücü München © Sven Leifer via www.imago-images.de

Das Aus für Türkgücü München bedeutete auch das Aus für Stadionsprecher Tom Lamest. Im Live-Interview sprechen wir mit ihm über seine Zeit bei den Münchnern.

München - Das Ende des Projekts Türkgücü München wirkt sich natürlich auch auf die Angestellten aus. Diese sind nun arbeitslos. Nicht nur die Spieler, sondern auch Trainerstab, Offizielle und unter anderem Stadionsprecher Tom Lamest. Seit dem Aufstieg in die Regionalliga ist er bei den Münchnern für das Entertainment im Stadion zuständig.

Wir sprechen mit ihm im Live-Interview. Den Stream findet ihr bei Facebook und Youtube am Donnerstag, den 7. April um 17:30.

Nach den Neuigkeiten der vergangenen Wochen wandte er sich via Facebook bereits emotional an seine Freunde und Bekannte. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit Tom Lamest Live zu sprechen. Unter anderem über seine Zeit bei Türkgücü, sowohl Highlights als auch über die negativen Phasen. Auch wollen wir mit ihm über den Untergang des Vereins sprechen, wie er davon erfahren hat, was er zur Personalie Kivran zu sagen hat und wie seine zukünftigen Pläne aussehen. (Sebastian Isbaner) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.