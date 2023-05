Sprint-Weltmeisterin (32) überraschend gestorben – Todesursache unbekannt

Von: Sascha Mehr

Die Leichtathletik-Welt trauert um eine erfolgreiche Sportlerin. Die amerikanische Top-Sprinterin Tori Bowie ist überraschend gestorben.

Washington – Große Trauer in der gesamten Sport-Welt, denn die ehemalige Sprint-Weltmeisterin und Staffel-Olympiasiegerin Tori Bowie ist mit nur 32 Jahren gestorben, wie ihre Management-Firma „Iron Management“ mitteilte. Zur Todesursache der US-Amerikanerin wurden keine Angaben gemacht.

Name Tori Bowie Alter 32 Nationalität USA Sportart/Disziplin Leichtathletik/Sprint und Weitsprung

Leichtathletik-Welt trauert: Tori Bowie ist tot

„Wir sind am Boden zerstört, und müssen die sehr traurige Nachricht teilen, dass Tori Bowie verstorben ist. Wir haben eine Klientin, eine liebe Freundin, eine Tochter und eine Schwester verloren. Tori war ein Champion, ein Leuchtfeuer, das so hell leuchtete! Wir sind wirklich untröstlich und unsere Gebete sind bei der Familie und den Freunden“, schrieb ihr Management bei Twitter.

Der US-amerikanische Leichtathletikverband „USA Track & Field“ zeigte sich ebenfalls erschüttert über den Tode von Bowie: „Die USATF ist zutiefst traurig über den Tod von Tori Bowie, einer dreifachen Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin. Ihr Einfluss auf den Sport ist unermesslich und sie wird sehr vermisst werden.“

Tori Bowie ist tot. © www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Der größte Erfolg der Karriere gelang ihr 2017, als sie in London Weltmeisterin über die 100 Meter und mit der US-Staffel wurde. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio holte sie mit der 4x100-Meter-Staffel der USA den Olympiasieg. Außerdem sicherte sie sich Silber über die 100 Meter und Bronze über die 200 Meter. Bowie gehörte damit zu den erfolgreichsten Athleten der USA bei Olympia 2016 in Brasilien.

Trauer um Tori Bowie: Todesursache ist unbekannt

Ihre Bestzeit über die 100 Meter stand bei 10,78 Sekunden. Doch Bowie trumpft nicht nur im Sprint auf, sondern zeigte auch Weltklasseleistungen im Weitsprung. 2017 in London schrammte sie haarscharf an einer WM-Medaille in dieser Disziplin vorbei, am Ende holte sie den 4. Platz.

Aus der ganzen Leichtathletik-Welt gab es Reaktionen auf den Tod der 32-Jährigen. „Ich kann das nicht glauben. Ich hatte gerade gehört, dass sie bei ihrer Schwester zu Hause sei, und jetzt das. Es bricht mir das Herz, das zu hören, und ich werde die Familie in meinen Gebeten begleiten“, sagte beispielsweise Ihr Sprint-Kollege Noah Lyles. (smr)