Olympiasiegerin stirbt, als sie in den Wehen liegt – sie wurde nur 32 Jahre alt

Der Tod von US-Leichtathletik-Star Tori Bowie erschütterte im Mai die Sportwelt. Jetzt wurde die dramatische Todesursache bekannt.

Florida - Die Trauer war groß, als Anfang Mai die Nachricht vom Tod der US-Sprinterin und Weitspringerin Tori Bowie um die Welt ging. Die 32-jährige wurde damals leblos in ihrem Haus in Florida gefunden nachdem sie sich nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet hatte. Nachdem die Todesursache zunächst unklar war, gab ihre Agentin Kimberly Holland diese nun bekannt.

Tori Bowie Alter: 32 Nationalität: USA Sportart/Disziplin: Leichtathletik/Sprint und Weitsprung Größte Erfolge: Olympiasiegerin, Weltmeisterin

Tori Bowie stirbt, während sie in den Wehen liegt

Wie die Agentin mitteilt, lag die Olympiasiegerin und Weltmeisterin zum Zeitpunkt ihres Todes offenbar in den Wehen. Demnach sei die 32-Jährige an den Folgen einer Geburt gestorben, so Holland, die damit auch Spekulationen um die Todesursache beenden wollte. Wie amerikanische Medien berichten, sei Bowie im achten Monat schwanger gewesen.

Eine genaue Todesursache ist im Autopsiebericht nicht angegeben, jedoch seien Komplikationen bei der Geburt aufgetreten. Demnach wurde eine Eklampsie diagnostiziert. Dabei handelt es sich um Krampfanfälle, die bei schwangeren Frauen in Folge von Bluthochdruck auftreten können und zum Tod führen können.

Starb während der Wehen: Tori Bowie. © Martin Rickett/dpa (Archivbild)

Management trauert um Weltmeisterin und Olympiasiegerin Bowie

„Wir sind am Boden zerstört, und müssen die sehr traurige Nachricht teilen, dass Tori Bowie verstorben ist. Wir haben eine Klientin, eine liebe Freundin, eine Tochter und eine Schwester verloren. Tori war ein Champion, ein Leuchtfeuer, das so hell leuchtete! Wir sind wirklich untröstlich und unsere Gebete sind bei der Familie und den Freunden“, schrieb ihr Management nach ihrem Tod bei Twitter.

Der US-amerikanische Leichtathletikverband „USA Track & Field“ zeigte sich ebenfalls erschüttert über den Tode von Bowie: „Die USATF ist zutiefst traurig über den Tod von Tori Bowie, einer dreifachen Olympiasiegerin und zweifachen Weltmeisterin. Ihr Einfluss auf den Sport ist unermesslich und sie wird sehr vermisst werden.“

Tori Bowie (oben) bringt die Staffel der USA 2017 zu Gold über 4 x 100 Meter der Frauen. © David J. Phillip/AP/dpa

Bowie feiert große Erfolge und wird Weltmeisterin und Olympiasiegerin

Bei den Olympischen Spielen von 2016 in Rio gewann Bowie mit der US-Staffel die Goldmedaille. Über die 100 Meter holte sie Silber und über die 200 Meter Bronze. Ihr größter Erfolg gelang der Leichtathletin 2017, als sie Weltmeisterin über die 100 Meter und mit der Staffel wurde.

Bei der WM in London schaffte sie auch Platz vier im Weitsprung. Ihre erste große Medaille gewann Tori Bowie bei der WM 2015 in Peking mit Bronze über die 100 Meter. Ihre Bestzeit über die 100 Meter stand bei 10,78 Sekunden. Rund einen Monat nach ihrem Tod verstarb mit Jim Hines ein weiterer US-Olympiasieger im Sprint.

Sportwelt trauert um Bowie - Trainer teilt emotionales Video

Kurz nach Bowies Tod hatte ihr ehemaliger Trainer Lance Brauman in den sozialen Medien ein emotionales Video geteilt. Darin sind viele Bilder von ihm und Bowie während ihrer aktiven Karriere zu sehen. darunter schrieb er: „Ich hatte das Glück, einige der spektakulärsten Momente in ihrer Laufbahn hautnah mitzuerleben, die ich unbedingt mit allen teilen möchte“ und weiter „Tori, du wirst vermisst und immer geliebt werden“.

Unter den letzten Posts auf ihrem Instagram-Kanal bekunden viele Fans ihr Beileid. „Ruhe in Frieden“ und „Wir werden dich nicht vergessen“ ist dort zu lesen. Nachdem nun die Todesursache bekannt wurde, zeigen sich einige Fans besonders traurig. „Das ist eine Tragödie. Ich bete für dich und deine Tochter“, schrieb beispielsweise eine Userin.