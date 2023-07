„Kann es gar nicht fassen“: Deutschland jubelt bei der Tour de France

Teilen

Jai Hindley beschert dem deutschen Bora-hansgrohe-Team bei der Tour de France einen Traumtag. Der Australier schnappt sich Etappensieg und Gelbes Trikot.

Laruns – Hauptdarsteller Jai Hindley winkte vor der Kulisse der Pyrenäen-Riesen überglücklich im Gelben Trikot in die Menge, Emanuel Buchmann genoss nach seiner grandiosen Nebenrolle den stillen Triumph am Teambus: Auf der ersten schweren Bergetappe der 110. Tour de France hat der „fliegende Australier“ Hindley mit dem Etappensieg und dem Sprung dem deutschen Spitzenteam Bora-hansgrohe einen Traumtag beschert - zu dem „Edelhelfer Emu“ mächtig viel beigetragen hat.

„Ich wollte heute einfach nur viel Spaß auf dem Rad haben. Dass ich jetzt im Gelben Trikot bin, kann ich gar nicht fassen“, sagte der 27 Jahre alte Hindley nach seinem Coup auf der fünften und bislang härtesten Tour-Etappe in Laruns: „Ich wusste nicht, was ich hier zu erwarten habe - es ist schließlich meine erste Tour.“

Deutscher Erfolg bei der Tour de France: Bora-hansgrohe dank Hindley in Gelb

Im Vorjahr hatte der Westaustralier mit dem Erfolg beim Giro d‘Italia für den ersten Sieg von Bora-hansgrohe bei einer großen Rundfahrt gesorgt. Aus dem italienischen Rosa wurde nun französisches Gelb. „Und das ist einfach ziemlich cool“, sagte der lässige Kletterkünstler aus Perth.

Erst zum zweiten Mal fährt damit ein Bora-hansgrohe-Profi im begehrtesten Rad-Trikot: 2018 trug der Slowake Peter Sagan für einen Tag das Leader-Jersey.

Jai Hindley für Bora-hansgrohe im Gelben Trikot. © IMAGO/Sirotti Stefano

Hindley triumphiert bei Pyrenäen-Etappe – dank Buchmanns Hilfe

Nach spektakulären 162,7 km mit den Kletterpartien am Col de Soudet (höchste Kategorie) und über den schwierigen Col de Marie-Blanque (1. Kategorie) triumphierte Hindley mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone. Zeitgleich landete Hindleys Adjutant Buchmann auf Platz vier, der Ravensburger hatte seinen Kapitän in einer Ausreißergruppe begleitet und perfekt eskortiert.

„Das war nicht so geplant“, meinte Buchmann: „Ich habe mich gewundert, dass uns die Favoriten haben fahren lassen, das war aber perfekt für uns. Ein Supertag, der am Ende im Kampf um das Podium für uns entscheidend sein kann.“

Mit 47 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visman), der seinen Dauerrivalen Tadej Pogacar (Slowenien/UAE) am Mittwoch empfindlich traf und am letzten Berg stehen ließ, geht Hindley am Donnerstag auf die noch schwerere Etappe über den mythischen Tourmalet. Buchmann (+1:11 Minuten) ist Gesamtvierter, Pogacar (+1:40) Fünfter. (SID)