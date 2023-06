Tränen vor Millionen: Emotionaler Draft für Wembanyama

Victor Wembanyama spielt in der NBA zukünftig für die San Antonio Spurs. © John Minchillo/AP

Victor Wembanyama beginnt seine NBA-Karriere bei den San Antonio Spurs - das war keine Überraschung mehr. Wie emotional der Teenager reagierte aber schon. Zeit zum Verarbeiten hat er kaum.

New York - Basketball-Ausnahmetalent Victor Wembanyama weinte vor einem Millionenpublikum, bediente sich an der Box mit Taschentüchern und ließ sich von seiner Schwester und seinem Bruder beruhigen.

Seit Monaten war der 19 Jahre alte Franzose von US-Medien als größtes Talent seit NBA-Superstar LeBron James angepriesen worden. Seit Wochen war klar, dass er seine Karriere in der besten Basketball-Liga der Welt bei den San Antonio Spurs beginnen würde.

Basketball-Spieler stehen vor der Talenteziehung im Barclays Center für ein Foto zusammen. © John Minchillo/AP

Als NBA-Boss Adam Silver beim Draft in New York schließlich aussprach, was niemanden mehr überraschte - dass die Spurs Wembanyama an erster Stelle auswählten - waren die Emotionen dann einfach zu groß für Wembanyama. „Ich habe etwas erreicht, von dem ich mein ganzes Leben geträumt habe. Diesen Satz von Adam Silver zu hören, davon habe ich so lange geträumt. Ich muss weinen“, sagte er mit tränenüberströmten Gesicht und einem feuchten Taschentuch in der Hand und erklärte später: „Klar habe ich darauf gewartet, aber ich hatte trotzdem die Schmetterlinge im Bauch.“

Große Ziele

Noch vor dem Saisonstart will er mit Frankreich bei der WM in Asien für Furore sorgen, nach seiner Debüt-Saison folgen dann die Olympischen Spiele in seiner Heimat Paris - zur Ruhe kommt der 2,18 Meter große Wembanyama wohl lange nicht.

Wemby - wie er nur genannt wird - in der New Yorker U-Bahn, Wemby als Ehrengast bei einem Spiel der New York Yankees, Interviews auf allen Kanälen und dazu in den vergangenen Monaten schon Live-Übertragungen aller seiner Spiele aus der französischen Liga in der NBA-App. Die Aufregung und der Hype sind enorm groß. Befeuert auch von den respektvollen Kommentaren zahlreicher NBA-Stars.

„Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen“, sagte etwa Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. „Er kann Würfe blocken wie Rudy (Gobert), aber werfen wie KD (Kevin Durant).“ Fußball-Superstar und Wembanyama-Landsmann Kylian Mbappé twitterte in der französischen Nacht: „Die Geschichte beginnt jetzt.“

Viel und schnell lernen - und Titel holen

In den USA will sich der Teenager nun schnell verbessern - und Titel holen. „Es ist eine harte Liga, es ist kompliziert, zu gewinnen. Mein Ziel ist, so viel und so schnell wie möglich zu lernen, weil ich diesen Ring gewinnen will“, kündigte er an. Dass er die Spurs in den kommenden Jahren zu einem Titelkandidaten machen wird, bezweifelt kaum jemand, auch wenn es in Frankreich mit der Meisterschaft zum Abschied nicht geklappt hat.

Mit den besten Werten in den Kategorien Punkte, Rebounds und Blocks lieferte er allerdings einen Vorgeschmack auf die Qualität, die die Spurs nun im Kader haben. Wembanyama hat neben den Reichweitenvorteilen auch ein ausgezeichnetes Ballgefühl. „Wie groß er ist, wie er dribbeln kann, wie er werfen kann - skilltechnisch hat er wirklich das Potenzial, einer der Besten in der Geschichte zu sein. Aber man darf keine Schritte überspringen“, hatte Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld des Drafts gesagt. „Der wird schon echt speziell werden, wenn er wirklich hart arbeitet und auch Anleitung bekommt.“

Fans jubeln während der NBA-Draft-Party der San Antonio Spurs im AT&T Center. Die Spurs wählten Wembanyama mit der ersten Wahl aus. © Eric Gay/AP

Dass sich seine neuen Trainer um den legendären Gregg Popovich dabei auch umstellen und anpassen müssen, machte Wembanyama schon vor der ersten Einheit in Texas klar. „Ich habe einen einzigartigen Körper, das muss ich anerkennen. Ich muss damit umgehen. Ich kann nicht arbeiten wie jeder andere. Meine Trainings sind anders, aber es sind die gleichen Kämpfe“, sagte er. Die gleichen Emotionen wohl auch. dpa