Tragödie in der Niederlande: Deutscher stirbt nach Unfall bei Motorradrennen

Von: Jannek Ringen

Bei einem Motorradrennen im niederländischen Eenrum ist es zu einer Tragödie gekommen. Durch einen Unfall kam ein Deutscher ums Leben.

Eenrum – Traditionell findet jedes Jahr auf der Grasbahn in Eenrum das Master of Sidecars statt. Am vergangenen Sonntag drehten die Motorräder mit Beiwagen wieder ihre Runden auf dem Kurs in den Niederlanden, um einen Sieger zu ermitteln. Doch in diesem Jahr kam es zu einer schlimmen Tragödie und das Rennen wurde abgebrochen. Nach dem Tod eines 13-jährigen Motorrad-Talents erschüttert der nächste Unfall die Szene.

Rennstrecke Eenrum Erstes Rennen: 1958 Länge: 625 Meter Höchstgeschwindigkeit: 160 Km/h

Master of Sidecars – ein traditionsreiches und gefährliches Event

Am dritten Wochenende im August findet jedes Jahr das Master of Sidecars in Eenrum statt, bei dem Rennen über die unterschiedlichsten Motorrad-Klassen ausgetragen werden. Auf der 625 Meter langen Grasbahn können die Fahrer bis zu 160 Km/h erreichen, was es zu einem der anspruchsvollsten und gefährlichsten Rennen der Szene macht.

Die Strecke gilt aufgrund ihrer breiten Kurven und Steigungen als eine der schönsten und schnellsten in ganz Europa. Auch in diesem Jahr nahmen zwölf Fahrer vom ganzen Kontinent an dem Event teil. In der Vergangenheit ist es jedoch immer wieder zu Unfällen gekommen und auch in diesem Jahr blieben die Zuschauer davon nicht verschont.

Bei einem Motorradrennen in den Niederlanden kam es zu einem tödlichen Unfall. (Symbolfoto) © IMAGO / Buthmann

Tragischer Unfall und Rennabbruch beim Master of Sidecars

Fünf der zwölf Duos bei der Seitwagenkombination kamen aus Deutschland. Darunter befand sich auch das Team aus Florian Niedermeier und Marco Hundsrucker. Um die beiden deutschen Fahrer ereignete sich bei dem Rennen jedoch ein schlimmer Unfall. In einer Kurve flog das Motorrad Medienberichten zufolge in eine Absperrung.

Der Aufprall war so stark, dass Niedermeier noch am Ort des Unglücks verstarb. Hundsrucker, der Fahrer des Seitwagens wurde mit schweren Verletzungen in eine naheliegende Klinik gebracht. Nach dem Unfall eilten schnell mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber herbei. Zuschauer sollen bei dem Unglück nicht verletzt worden sein. Das Rennen wurde daraufhin abgebrochen.

Die niederländische Polizei ermittelt

Motorradrennen gelten allgemein als äußerst gefährlich und auch die Strecke in Eenrum bringt so seine Tücken mit sich. Bereits im vergangenen Jahr wurden bei dem Master of Sidecars drei Fahrer verletzt und mussten später im Krankenhaus behandelt werden. Nun ist es an Experten, den Hergang des Unfalls zu ermitteln und weitere Schritte einzuleiten. Unterdessen ermittelt auch die niederländische Polizei zu dem Vorfall.

Dafür baten die Beamten, dass sich die Zuschauer melden sollen, die Bilder oder Videoaufnahmen von dem Rennen gemacht haben. „Wir ermitteln den Sachverhalt“, so die Polizei. „Auch verfügbare Kamerabilder werden gesichtet.“ (jari)