Deshalb sollten Sie sich nach dem Sport dehnen

Von: Melanie Gottschalk

Nach dem Training sollte die Muskulatur gedehnt werden. Das hat verschiedene Gründe. © Ivana Kojic/imago

Nach einem intensiven Training freut man sich über Entspannung. Doch vorher sollte die Muskulatur noch ordentlich gedehnt werden.

Frankfurt – Nach dem Sport gehen die meisten wohl schnell unter die Dusche und wollen dann ihre müden Muskeln ausruhen. Verständlich, nach der Anstrengung tut eine Pause gut. Doch bevor Sie sich vollkommen entspannen, sollten noch ein paar Dehnübungen gemacht werden. Das schützt zwar laut Sportwissenschaftler:innen nicht unbedingt vor Muskelkater oder Verletzungen, entspannt die Muskulatur nach der Anstrengung aber – und somit auch den ganzen Körper.

Beim Dehnen sollte man nie über seine Schmerzgrenze gehen

Vorweg sei gesagt: Die hier aufgezählten Fakten und Tipps können von Fall zu Fall je nach Alter, Geschlecht, physischer Kondition und durch andere Faktoren variieren und müssen nicht auf jeden gleichermaßen zutreffen. Bei einigen Sportarten kann nämlich auch das Dehnen vor dem Sport sehr sinnvoll sein, um die Muskulatur, die Bänder und die Sehnen richtig aufzuwärmen und so das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Allgemein gilt: „Beim Dehnen gilt wie im gesamten Leben: nicht über die Schmerzgrenze gehen“, sagte Hans-Joachim Appell Coriolano, Professor am Institut für Physiologie und Anatomie der Deutschen Sporthochschule Köln, gegenüber dem Spiegel. Für Ingo Froböse, ebenfalls Professor an der Deutschen Sporthochschule Köln, sagt zusätzlich: „Nachher dehnen ist wichtiger als vorher.“ Doch warum ist das so? Wir geben einen Überblick.

Dehnen verbessert die Beweglichkeit und die Durchblutung

Beweglichkeit wird verbessert: Dehnen hilft dabei, die Muskeln zu entspannen und ihre Flexibilität zu verbessern. Dadurch können Bewegungen während des Sports und im Alltag geschmeidiger und einfacher ausgeführt werden.

Verbesserte Durchblutung: Das Dehnen fördert die Durchblutung der Muskulatur, was dazu beiträgt, Sauerstoff und Nährstoffe effizienter zu den Muskeln zu transportieren. Dies unterstützt die Erholung und Regeneration nach dem Training.

Entspannung und Stressabbau: Dehnen kann eine beruhigende Wirkung auf den Körper haben und hilft, nach dem Sport Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Dehnen kann die Muskelsteifheit reduzieren und die Körperhaltung verbessern

Verbesserte Körperhaltung: Regelmäßiges Dehnen kann dabei helfen, eine bessere Körperhaltung zu entwickeln, da es Muskelungleichgewichte ausgleicht und die Muskeln um Gelenke herum flexibler macht.

Reduzierte Muskelsteifheit: Nach dem Sport können Muskeln steif und verkürzt sein. Durch das Dehnen können sie entspannt und gedehnt werden, was die Steifheit lindert und ein angenehmes Gefühl vermittelt.

Sicherlich gibt es noch mehr Gründe, warum das Dehnen nach dem Sport gut und wichtig ist. Allgemein ist das Thema weiter Bestandteil der Forschung und wird uns auch in Zukunft weiter beschäftigen. Ein gut strukturiertes Dehnprogramm, das auf die individuellen Bedürfnisse und den Sport abgestimmt ist, kann jedoch viele positive Effekte auf den Körper haben. (msb)