Triathlon bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Bei den European Championships vertreten: Triathlon (Symbolbild). © IMAGO / Eibner Europa

In München bewältigen die Athleten und Athletinnen bei den European Championships die drei fordernden Disziplinen im Triathlon.

München – Triathlon ist ein Mehrkampf, bei dem die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bestimmte Entfernungen schwimmend, laufend und mit dem Fahrrad absolvieren. Basis für den Erfolg sind nicht nur gute Ergebnisse in den drei Teildisziplinen, insgesamt sind viel Kondition und Willen vonnöten, um diesen Wettkampf in einer konkurrenzfähigen Zeit zu beenden.

European Championships: Allgemeines zum Triathlon

Auf den ersten Blick erscheint ein Triathlon keine so große Herausforderung, schließlich handelt es sich bei den drei Teildisziplinen um beliebte und weitverbreitete Individualsportarten. Die Sportler trainieren, anders als bei Mannschaftssportarten, zeitlich sehr flexibel und ohne die Abhängigkeit von Mitstreitern. Die Kombination dieser Disziplinen hat es allerdings in sich. Bei den European Championships 2022 absolvieren die Athleten und Athletinnen folgende Strecken:

1,5 km Schwimmen

40 km Radfahren

10 km Laufen

Dabei gilt die Wechselzone zwischen den einzelnen Sportarten vielen als „vierte Disziplin“, denn der Wechsel der Kleidung mit maximaler Pulsfrequenz und mehr oder minder starken Ermüdungserscheinungen stellt eine große Herausforderung für die Koordinations- und Konzentrationsfähigkeit dar.

Neben dem klassischen Triathlon der Männer und der Frauen, bei dem Fans ihre Stars wie die Geschwister Simon und Franca Henseleit anfeuern können, finden 2022 in München auch die Europameisterschaften der Mixed-Staffel statt. In dieser Disziplin ließen die Deutschen 2019 alle anderen Mannschaften hinter sich. Nacheinander absolvieren die Teammitglieder folgende Strecken: 300 m Schwimmen, 6 km auf dem Rad und abschließend 1.500 m Laufen.

Allgemeines zum Triathlon in München in der Übersicht:

Veranstaltungszeitraum: 12. bis 14. August 2022

Teilnehmerzahl: 228

Austragungsort: Olympiapark

Medaillenentscheidungen: 3

European Championships München Triathlon: Austragungsort und Termine

Die Wettkämpfe im Triathlon finden 2022 bei den European Championships in München auf drei Tage verteilt statt. Der Zeitplan sieht folgende Termine vor (Stand: 17.01.2022, Änderungen vorbehalten):

12. August 2022, 17:15 – 19:24 Uhr: Elite Frauen

13. August 2022, 16:00 – 17:58 Uhr: Elite Männer

14. August 2022, 18:00 – 19:30 Uhr: Elite Mixed-Staffel

Bei den European Championships 2022 in München tragen die Sportler und Sportlerinnen die Europameisterschaften in gleich neun Sportarten aus. Dabei ist allen ausrichtenden Sportverbänden wichtig, dass die verschiedenen Veranstaltungen möglichst im Herzen der Stadt München stattfinden und die Zuschauer leicht von Austragungsort zu Austragungsort wechseln können.

Die Entscheidungen im Triathlon finden vor einer überwältigenden Kulisse statt. Die Athletinnen und Athleten absolvieren die Schwimmstrecke im Olympiasee mitten im Olympiapark. Danach begibt sich das Teilnehmerfeld für das Radfahren und das Laufen in den Park. Zuschauer, die sich einen Platz auf dem Olympiaberg sichern, genießen nicht nur einen perfekten Überblick über das Geschehen sowie einen spektakulären Blick auf die bayerische Landeshauptstadt München und das Voralpenland: Sie erhalten auch beste Aussichten auf die Europameisterschaften der Mountainbiker und BMX-Radkünstler.

European Championships 2022 in München: Tickets

Bei vielen Veranstaltungen während der European Championships sind Tickets erforderlich, damit die Zuschauer die Mannschaften live erleben und mit ihren Stars mitfiebern können. Beim Triathlon ist das anders: Der Eintritt zu den Wettkämpfen der Triathleten und Triathletinnen ist an allen drei Veranstaltungstagen frei. So können Freizeitsportler einen Blick auf die Profis riskieren und Familien einen Ausflug planen, wenn das Wetter dazu einlädt. Kosten für Tickets fallen beim Besuch des Olympiaparks nicht an. Es ist empfehlenswert, rechtzeitig das Gelände zu sondieren, um sich für die spannenden Entscheidungen einen guten Platz mit bestem Blick zu sichern.