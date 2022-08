Triathlon im Olympiapark: Tour-de-France-Feeling mit Silber-Highlights

Von: Günter Klein

Es war ein spektakuläres Event, was da im Olympiapark stattfand. © Jean-Marc Wiesner

Es war ein spektakuläres Event, was da im Olympiapark stattfand. Der Triathlon bei den European Championships brachte ordentlich Stimmung.

München - Beim Triathlon spielt auch das Gehör eine Rolle – bei normalen Wettbewerben. Laura Lindemann sagt, man kriege beim Laufen mit, ob und wie nahe man jemanden hinter sich habe. „Doch hier hört man absolut nichts.“ In der Mixed-Team-Staffel im Olympiapark schaute sie sich mal nach einer Verfolgerin um und war überrascht: „Die war wirklich weit weg.“

Der Triathlon ist schon vorbei bei den European Championships, die Dreikampf-Karawane zieht weiter ins nächste Trainingslager. Sie tut es beschwingt, denn München bot ein außergewöhnliches Erlebnis. Bislang war der Maßstab für Volksfeststimmung beim Triathlon die Veranstaltung in Hamburg in der und um die Alster. „Hamburg ist gut, aber das hier, muss ich zugeben, noch besser“, erklärte Jonas Schomburg, bei den Männern als Siebter bester Deutscher. Vor allem die vier Laufrunden – jeweils mit Anstieg zum Olympiaberg – begeisterten die Teilnehmer. „Tour-de-France-Feeling“, beschrieb Schomburg seine Empfindungen, als er durchs Spalier enthusiastischer Zuschauender rannte. Dass ein Kurs solche Steigungen enthält (vier mal 35 Höhenmeter), ist ungewöhnlich. „Profilierte Strecke – mal was anderes“, fand Lasse Lührs (Platz 18).

Die Deutsche Triathlon-Union war mit dem Abschneiden zufrieden: Silber für Laura Lindemann bei den Frauen, und sie gehörte neben Nina Eim, Valentin Wernz und Simon Henseleit zur Mixed-Staffel, die ebenfalls Zweite wurde. „Mir sind beide Medaillen, jede auf ihre Art, wichtig“, sagte Lindemann. Und auch von ihr der Vergleich Hamburg – München. „Sind sich ähnlich, doch München ist krass.“ 24 000 Fans kamen am Samstag.

Kritisch bewertet wurde der Olympiasee – eine Notlösung. Lasse Lührs zeigte auf den Bauchbereich seines Einteilers: „Voller Algen. Und der Kurs mit den vielen Bojen ist nicht so geil.“ gük