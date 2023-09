Trotz Titels: DBB-Team nicht automatisch für WM qualifiziert

Die deutschen Basketball-Weltmeister sind nicht automatisch für die nächste WM qualifiziert. © Matthias Stickel/dpa

Der Weltmeister-Titel berechtigt Dennis Schröder und Co. noch nicht, bei der WM 2027 in Katar mitzuspielen. Bei dem in Doha veranstalteten Turnier wird vieles anders laufen als bei der vergangenen WM.

Manila - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft erspart sich durch den Weltmeister-Titel von Manila nicht die Qualifikation für das WM-Turnier 2027 in Katar. Dies teilte der Weltverband Fiba auf Anfrage mit.

Gesetzt soll für die Endrunde demnach überhaupt kein Team und damit auch nicht Gastgeber Katar sein, wie ein Fiba-Sprecher schrieb. Deutschland ist ab Februar 2024 zunächst in der EM-Qualifikation für 2025 gefordert. Im kommenden Sommer treten die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder bei den Olympischen Spielen in Paris an.

Für Paris sind neben dem Weltmeister auch noch andere Topnationen qualifiziert. WM-Finalist Serbien wird genauso sicher dabei sein wie Australien und Kanada. Als größte Favoriten auf olympisches Gold gelten Frankreich um Supertalent Victor Wembanyama sowie die USA, die ihre Platz-vier-Schmach von der WM mit einem Superstar-Aufgebot korrigieren wollen. Viele Top-Profis wie Kevin Durant oder Jayson Tatum hatten in diesem Sommer in Asien gar nicht mitgespielt.

Die WM 2027, die von 27. August bis 12. September geplant ist, wird logistisch ganz anders ablaufen als das vergangene Turnier. Lagen diesmal zwischen den Spielorten Okinawa (Japan), Manila (Philippinen) und Jakarta (Indonesien) tausende Kilometer, wird in vier Jahren das ganze Turnier in Doha ausgetragen. Die Wege sollen daher ähnlich kurz sein wie bei der Fußball-WM 2022. dpa