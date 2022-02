„Unterschiedliche Auffassungen“ - Kayabunar kehrt nicht in Herafs Trainerteam zurück

Von: Korbinian Kothny

Alper Kayabunar ist nicht mehr Teil des Trainerteams von Andreas Heraf. © Sven Leifer

Türkgücü München nimmt Veränderungen im Trainerteam vor. Alper Kayabunar ist ab sofort nicht mehr Co-Trainer und fokussiert sich ab sofort auf die U19.

München - Diese Personalentscheidung hatte sich angedeutet. Andreas Heraf nimmt Veränderungen in seinem Trainerteam vor. Alper Kayabunar ist ab sofort nicht mehr Co-Trainer des Österreichers. Der 35-Jährige wird sich fortan auf seine Aufgabe als Cheftrainer der U19 konzentrieren. Das gab Türkgücü München am Dienstag per Pressemitteilung bekannt.

Kayabunar war schon seit dem 5. Februar nicht mehr Teil des Trainerteams um Cheftrainer Andreas Heraf. Der Österreicher hatte im Vorfeld der Partie beim VfL Osnabrück das Spielerquartett René Vollath, Ünal Tosun, Filip Kusic und Sebastian Maier nicht nominiert. Kayabunar reiste ebenso nicht mit nach Osnabrück. Während Heraf den Spielern stets eine Rückkehr in der Kader in Aussicht stellte, wird Kayabunar in dieser Saison nicht mehr zu den Profis zurückkehren.

Türkgücü: Kayabunar peilt mit U19 Aufstief in Bayernliga an

„In den vergangenen Tagen hat sich in mehreren Gesprächen herauskristallisiert, dass es zwischen dem 35-Jährigen und Cheftrainer Andreas Heraf hinsichtlich der Trainings- und Zusammenarbeit für die anstehenden Spiele unterschiedliche Auffassungen gibt. Daher wurde nun der Entschluss gefasst, dass Kayabunar bis auf Weiteres nicht mehr als Assistenztrainer der Profimannschaft agiert, sondern sich vollends der Arbeit als U19-Trainer widmen wird“, erklärt Türkgücü die Entscheidung.

Kayabunar ist bereits seit zehn Jahren in verschiedenen Funktionen bei Türkgücü tätig. Der 35-Jährige begleitete den Aufstieg von der Landesliga in die 3. Liga. Nach der Entlassung von Peter Hyballa übernahm er bis zur Winterpause sogar interimsweise als Cheftrainer der Profimannschaft. Seit 2020 ist Kayabunar zudem hauptverantwortlich für die U19 Türkgücüs. Erst kürzlich gelang ihm dort der Aufstieg in die Landesliga. Ein erneuter Aufstieg in die Bayernliga, der zweithöchsten Liga dieser Altersklasse, wird von Kayabunar und seiner Mannschaft angepeilt. (kk)