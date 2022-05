Nach Aus bei Türkgücü München: Irving und Karweina spielen in Österreich vor

Von: Sebastian Isbaner

Sinan Karweina trainiert zusammen mit Andy Irving nach dem Türkücü-Aus bei Austria Klagenfurt mit. © Imago images

Austria Klagenfurt begrüßte mit Irving und Karweina zwei Ex-Türkgücü Spieler im Probetraining. Auch die ehemaligen Münchner profitieren vom Angebot der Kärntner.

Klagenfurt - Seit Montag sind bei Austria Klagenfurt drei neue Gesichter im Training. Fabio Markelic nach dem Leihgeschäft zum Zweitligisten FC Wacker Innsbruck zurück. Dazu kommen die ehemaligen Profis von Türkgücü München Andy Irving und Sinan Karweina. Beide stoßen nach dem Debakel dieser Saison zur Mannschaft des österreichischen Erstligisten hinzu und wollen sich für ein Engagement kommende Saison bei den Kärntnern bewerben.

Nach Türkgücü: Irving und Karweina wollen sich bei Austria Klagenfurt zeigen

Die beiden Youngstars kamen zur Saison 2021/22 nach München. Der schottische U21-Nationalspieler Andy Irving wurde auf der Insel bei Heart of Midlothian ausgebildet und wechselte letztes Jahr direkt nach dem Sprung in den Herrenbereich zu Türkgücü. Der 23-jährige Sinan Karweina kommt aus der Jugend des 1.FC Köln. Nach Stationen in der 3.Liga bei den Sportfreunde Lotte und dem MSV Duisburg zog es den Offensiv-Allrounder in die bayrische Landeshauptstadt.

„Wir hatten Andy und Sinan schon länger am Radar“

Bei Austria Klagenfurt begrüßen die Verantwortlichen die Teilnahme der Ex-Münchner am Mannschaftstraining sehr. „Wir hatten Andy und Sinan schon länger am Radar und freuen uns, dass jetzt die Gelegenheit besteht, die Spieler noch besser kennenzulernen. Für die Burschen ist es auch wichtig, auf hohem Niveau zu trainieren und im Rhythmus zu bleiben. So profitieren beide Seiten davon und können schauen, ob es passt“, sagte Sportdirektor Matthias Imhof auf der Vereinswebsite der Klagenfurter. (Sebastian Isbaner)