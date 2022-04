„Sollte nicht überraschen“: Kothny verteidigt neuen Job und seine Arbeit bei Türkgücü

Von: Sebastian Isbaner

Begleitete Türkgücü München von der Landesliga bis in den Profifußball: Der ehemalige Geschäftsführer Max Kothny © Markus Fischer / Imago images

Max Kothny übernimmt ab Mai beim Zweitligisten AS Nancy. Davor versucht der Ex-Türkgücü-Geschäftsführer noch den Scherbenhaufen so klein wie möglich zu halten.

München - Max Kothny tritt ab Mai seinen neuen Job beim französischen Zweitligisten AS Nancy an. Im Interview mit der „Abendzeitung“ sprach der ehemalige Türkgücü-Geschäftsführer die Insolvenz, die Arbeit unter Hasan Kivran und seinen neuen Job.

Kothny hatte das letzte halbe Jahr nicht den einfachsten Job. Als Geschäftsführer des Türkgücü München stand er oft in der Kritik. Sowohl intern als auch extern gab es immer wieder Anfeindungen gegen den 25-Jährigen. Vor allem nach der Einreichung des Insolvenzantrags spitze sich die Situation für Kothny zu. „Das macht einen psychisch, aber auch körperlich fertig“, sagt Kothny jetzt.

Türkgücü München: Kothny fühlt sich in seiner Arbeit bestätigt

Doch trotz des Untergangs von Türkgücü München und der chaotischen letzten Spielzeit hat er seiner Meinung nach keinen schlechten Job beim Drittliga-Absteiger gemacht. So rechtfertigte er auch das neue Vertrauen, welches er von seinem neuen Arbeitgeber erhält. „Durch meine Arbeit in den letzten Jahren sollte ein neues Engagement eigentlich nicht überraschen“, sagte er.

Mit den Mitarbeitern und Spielern des Vereins, die jetzt arbeitslos dastehen, fühlt Kothny mit. „Natürlich tut mir die Situation für jeden Einzelnen - egal, ob Spieler oder Vereinsmitarbeiter - extrem leid“, sagt der 25-Jährige. Der ehemalige Geschäftsführer begleitete den Verein von der Landesliga bis hoch in den Profifußball. Einer seiner größten Fehler in der Zeit: er hätte nach eigener Aussage öfter auf seine Meinung bestehen sollen gegenüber Ex-Präsident und Geldgeber Kivran.

„Es ist doch immer so, dass der Geldgeber entscheiden möchte.“

Dessen großer Einfluss ist für Kothny einer der Hauptgründe für das jetzige Debakel. Als Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptgesellschafter war Kivrans Macht zu groß. „Es ist doch immer so, dass der Geldgeber entscheiden möchte“, erklärt Kothny.

Selbst er konnte den Präsidenten dabei oftmals nicht von seiner Meinung abbringen. „Auch wenn mir das keiner glaubt, ich habe oft Nein gesagt. Aber in manchen Entscheidungen, gerade bei Kapitalfragen, also wenn es darum geht, noch teurere Spieler zu holen, dann kann ich zwar Nein sagen, weil es nicht in meinen Budgetplan passt, aber wenn der e.V.-Präsident, Aufsichtsratsvorsitzende und Hauptgesellschafter sagt, dass es so gemacht wird, dann wird es auch so gemacht“, kritisiert er.

„Ich sehe mich ganz klar im Profifußball.“

Trotz der Abmeldung vom Spielbetrieb von Türkgücü kümmert sich der ehemalige Geschäftsführer weiterhin um seinen Ex-Verein. So ist Max Kothny momentan für die Münchner auf der Suche nach einer möglichen Spielstätte für kommende Saison. Für Türkgücü hat er bereits das Grünwalder Stadion klargemacht und steht mit dem SC Fürstenfeldbruck in Kontakt.

Bald steht aber schon die neue Aufgabe für den 25-Jährigen an. Er wird beim französischen Zweitligisten AS Nancy die Investorengruppe Pacific Media Group repräsentieren und beim Neuaufbau des Vereins helfen. AS Nancy steht vor dem Abstieg in die dritte Spielklasse. Max Kothny will hierbei aus seinen Fehlern lernen und die Erfahrungen aus seiner Zeit bei Türkgücü München positiv nutzen.

Anfangen will der Münchner bei der Kommunikation zwischen Verein, Sponsoren, Stadt und Fans. Ziel ist es, den Verein wieder in die richtigen sportlichen Bahnen zu lenken. Denn trotz des Untergangs von Türkgücü will er nicht zurück in den Amateurbereich rutschen. „Ich sehe mich ganz klar im Profifußball“, gibt sich Max Kothny selbstbewusst. (Sebastian Isbaner)