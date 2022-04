Türkgücü-Insider packt aus: „Keine Industriewaschmaschine, willst aber in die 2. Bundesliga“

Von: Sebastian Isbaner

Tom Lamest war Stadionsprecher bei Türkgücü München. © Sven Leifer

Das Kapitel 3. Liga und Türkgücü München ist Geschichte. Die Angestellten stehen ohne Job da - so auch Stadionsprecher Tom Lamest. Wir haben mit ihm gesprochen.

München - Nach dem Aus von Türkgücü München stehen viele Verantwortliche und Spieler verärgert ohne Job da. So auch der ehemalige Stadionsprecher Tom Lamest. Seit 2020 war er beim Verein und war für die Atmosphäre und Unterhaltung im Stadion verantwortlich. Im Live-Interview bei uns erzählt er von seiner Zeit bei Türkgücü. Dabei bewertet er auch den Verein, das Erscheinungsbild nach Außen und nimmt Stellung zur Personalie Hasan Kivran.

Tom Lamest über...

... Präsident und Geldgeber Hasan Kivran: „Bei den Heimspielen gesehen, habe ich ihn schon ein paar mal. Aber außer einer schlichten Begrüßung war da nichts. Gehört habe ich ihn bei den Heimspielen aber immer. Das ist ja auch nichts schlechtes. Aber sonst gab es nicht viele Berührungspunkte mit ihm.“

... den anvisierten Neustart in der Regionalliga: „Es ist schon bisschen hart. Ich weiß nicht, ob noch Mitarbeiter von der 3. Liga, von der Profizeit, übrig bleiben. Wenn es welche gibt, freut es mich auf alle Fälle. Für den Verein an sich wäre ein direkter Absturz in die C-Klasse einfach hart gewesen. Aber ich verstehe jetzt auch alle Regionalligisten, die sagen: Was soll die Scheiße, jeder andere müsste runtergehen. Auch wegen der Stadionproblematik ist das Ganze ein schwieriges Thema.“

... die Mannschaft Türkgücüs in der nächsten Saison: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass da auch nur ein Spieler aus der 3. Liga bleiben wird. Wie unfassbar schwierig es werden kann, hat man bei Uerdingen gesehen, wenn du nach einer Insolvenz zwangsabsteigen musst. Es ist hart. Die Spieler in der Regionalliga sind auch keine Baumklötze. Die können auch kicken.“

... zur Außenwahrnehmung von Türkgücü: „Es wäre gut gewesen, ein bisschen Demut an den Tag zu legen. Wir beschränken uns auf unsere Arbeit und schauen, dass wir jetzt nicht jeden Tag eine negative Schlagzeile produzieren. Ich sag mal, wenn du eh schon kritisch gesehen wirst, ist das glaube ich nicht wirklich förderlich. Dann sagst du dazu noch ‚Wenn wir in München nicht dürfen, dann gehen wir halt nach Nordrhein-Westfalen zu unseren Heimspielen‘. Da sagt jeder normale Mensch: ‚Was ist los‘. Du hast nicht einmal eine Industriewaschmaschine auf dem Trainingsgelände und willst 2. Bundesliga spielen.“ (Sebastian Isbaner) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA