Strafen-Wirr-Warr: Türkgücü wehrt sich gegen Neun-Punkte-Abzug - zwei Zähler fix weg

Von: Marinus Savary

Immer öfters zu sehen: Sorgenvolle Blicke bei Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny. © Imago/Passion2Press

Der Zwei-Punkte-Abzug infolge des Auflagenverstoßes ist rechtskräftig. Gegen die Neun-Punkte-Strafe bezüglich des Insolvenz-Verfahrens legt Türkgücü Einspruch ein.

München - Die Zwei-Punkte-Strafe aufgrund eines Auflagenverstoßes ist rechtskräftig, da Türkgücü München keinen weiteren Einspruch eingelegt hat. Die zwei Punkte wurden den Münchnern abgezogen, da sie bis zum 20. Januar 2022 eine festgestellte Liquiditätslücke nicht schließen konnten. Bezüglich des Einspruchs sieht es beim Neun-Punkte-Abzug ganz anders aus. Hier hat Türkgücü nun Beschwerde beim DFB-Präsidium eingelegt, das jetzt als nächste Instanz darüber entscheiden muss. Der erste Einspruch wurde vom DFB bereits abgelehnt.

Der DFB zog Türkgücü Ende Januar neun Punkte in der dritten Liga ab, da der Klub einen Insolvenzantrag stellte. Die Begründung des DFB lautet: „Grundlage ist § 6 Nr. 6. der DFB-Spielordnung. Dort ist festgehalten: Beantragt ein Klub der 3. Liga die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gegen sich, werden der ersten Mannschaft neun Punkte abgezogen. Maßgeblich für diese Rechtsfolge ist der Insolvenzantrag, nicht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens.“

Punktabzug nach Insolvenzantrag: Weitere Drittliga-Klubs wurden deutlich milder bestraft

Bitter: In der jüngeren Vergangenheit stellten weitere Drittliga-Klubs einen Insolvenzantrag, wurden aber punkte-technisch weniger hart bestraft. So kam es dazu, dass dem KFC Ürdingen Januar 2021 nur drei Punkte und dem 1. FC Kaiserslautern 2020 kein einziger Punkt abgezogen wurde. In beiden Fällen war die Begründung seitens des DFB, dass die Vereine damit aufgrund der Corona-Krise entlastet werden sollen. Nun gelten allerdings wieder die alten Regularien, weshalb es unwahrscheinlich scheint, dass der DFB die eigene Entscheidung infolge des Türkgücü-Protests zurückzieht.

TSV 1860 München hofft auf Neun-Punkte-Abzug des Stadtrivalen Türkgücü München

Was auch klar ist: Bleibt der Neun-Punkte-Abzug bestehen, so scheint der Abstieg so gut wie besiegelt und damit würden auch die Aussichten auf einen neuen Investor immer schlechter werden. Ohne neuen Investor müssten sich die Münchner höchstwahrscheinlich vom Spielbetrieb abmelden. Profitieren würde davon Stadtrivale 1860 München. Die, durch die Annullierung der Türkgücü-Spiele, ganz nah wieder an die Aufstiegsplätze rutschen würden. (Marinus Savary)