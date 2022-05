Turnen bei den European Championships in München: Zeitplan, Modus, Tickets

Bei den European Championships geht es um Medaillen im Turnen (Symbolbild).

Zur Europameisterschaft der Herren und Damen treffen sich 300 Turnerinnen und Turner im Wettkampf um 14 Medaillenentscheidungen. Wichtige Infos rund um die European Championships im Turnen 2022 in München.

München – Vom 11. bis 21. August 2022 treffen sich Europas beste Turnerinnen und Turner anlässlich der European Championships zum sportlichen Vergleich. Austragungsort der Wettkämpfe ist die Olympiasporthalle im Olympiapark. Die European Championships 2022 sind eine neunfache Europameisterschaft: Neben Beachvolleyball, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon sowie den Para-Wettkämpfen im Rudern und Kanu-Rennsport stehen die Geräteturn-Wettkämpfe auf dem Programm.

Turnen: Die Wettkämpfe der European Championships in der Olympiahalle

Im Allgemeinen umfasst der Oberbegriff Turnen die olympischen Disziplinen Geräteturnen, Rhythmische Sportgymnastik und Trampolinturnen sowie die nicht-olympischen Disziplinen Sportaerobic, Sportakrobatik und TeamGym. Bei den European Championships 2022 in München werden die Besten im Geräteturnen gekürt.

Neben den Spitzensportlern messen sich parallel mit den Juniorinnen und Junioren die Stars von morgen beim kontinentalen Kräftemessen. Die Zuschauer erwarten sportliche Entscheidungen der einzelnen Disziplinen und die der Allrounder in den Mehrkämpfen. Hier addieren sich die Punktzahlen aus allen Einzelwertungen der Geräte, bei den Damen vier und bei den Herren sechs Geräte. Zusätzlich bringen die Team-Wettkämpfe besondere Spannung, bei denen bis zu fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Landes ihre Leistungen an verschiedenen Geräten zur Team-Gesamtwertung aufrechnen.

Die Termine der European Championships im Turnen im Überblick:

Frauen/Juniorinnen

11.08.2022 – Qualifikation und Finale im Mehrkampf (F)

12.08.2022 – Qualifikation und Finale im Mehrkampf und Team-Wettbewerb (J)

13.08.2022 – Finalkämpfe im Team-Wettbewerb (F)

14.08.2022 – Gerätefinale Boden, Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken (F und J)

Männer/Junioren

18.08.2022 – Qualifikation und Finale im Mehrkampf (M)

19.08.2022 – Qualifikation und Finale im Mehrkampf und Team-Wettbewerb (J)

20.08.2022 – Finale im Team-Wettbewerb (M)

21.08.2022 – Gerätefinale Boden, Barren, Pauschenpferd, Reck, Ringe, Sprung (M und J)

Turnen: Der legendäre Austragungsort der European Championships

Mit einer Kapazität von bis zu 15.500 Zuschauern bietet die Olympiahalle, erbaut auf dem Gelände der Olympischen Spiele von 1972, sportlichen, kulturellen, wirtschaftlichen beziehungsweise parteipolitischen Events eine moderne Location. Sie ist damit ein Paradebeispiel perfekter Nachnutzung olympischer Sportstätten. Nach dem Stadion im Olympiapark ist sie die zweitgrößte Sportstätte des Geländes mit über 427.000 Quadratmetern umbauter Fläche. Im Jahr 2007 wurde die Halle modernisiert, erweitert und neben einem VIP-Bereich auch medientechnisch ausgebaut. Seit 2019 verfügt der Veranstaltungsort der European Championships 2022 im Turnen über sechs große, hochauflösende LED-Bildschirme mit einer Gesamtfläche von 190 Quadratmetern. Neben Parkraum für Pkw und Busse finden auch Wohnmobile auf dem Olympiagelände Abstellmöglichkeiten.

Turnen bei den European Championships: Welche Mannschaften und Stars treten an?

Turnen hat mit die längste Tradition aller Sportarten. Und auch, wenn die Popularität nicht an die des Fußballs oder Rennsports heranreicht – die Europäische Turnunion zählt 10.000.000 Mitglieder in 50 nationalen Verbänden. Kein Wunder also, dass es auch hier populäre Stars der Szene gibt. Noch laufen die Qualifikationen in den einzelnen Ländern (Stand: April 2022). Neben den im Turnen traditionell starken Ländern des Ostens wie Rumänien und der Türkei sicherten sich Griechenland, die Schweiz und Deutschland bei der letzten Europameisterschaft 2021 zahlreiche Medaillen.

Turnen: Termine und Tickets für die European Championships

Auf der Internetseite des Veranstalters können Gäste online die gewünschten Plätze reservieren und direkt zahlen. Tages-Tickets für alle Wettkämpfe und Medaillenentscheidungen gibt es in der Preisklasse zwischen 20 Euro und 90 Euro. Vier-Tageskarten schlagen je nach Kategorie mit 130 bis 250 Euro zu Buche. Die Dauerkarten für alle Termine im Turnen der European Championships kosten zwischen 250 und 450 Euro. Auf Anfrage können sogenannte Commercial Hospitality Tickets geordert werden. Daneben bietet der Veranstalter zahlreiche Möglichkeiten der Ermäßigung – beispielsweise für Behinderte, Schüler und Schülerinnen, Studierende, Vereine sowie besondere Services für Menschen mit Beeinträchtigung wie Audiodeskription, mobile Höranlagen und Gebärdendolmetscher während der Medaillenentscheidungen.