TV-Präsenz und Titelchancen: Fragen und Antworten zur EM

Teilen

Hat den Weltrekord von Paul Biedermann über 400 Meter als ein Ziel in seiner Laufbahn angegeben: Lukas Märtens. © Michael Kappeler/dpa

Von diesem Donnerstag an geht es in Rom für die Schwimmerinnen und Schwimmer um EM-Medaillen. Die Pause nach der WM war kurz. Einige Athleten haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Rom - Nur 39 Tage nach dem Ende der Schwimm-WM beginnen an diesem Donnerstag in Rom die Europameisterschaften.

Im schnellen Freiluftbecken im Foro Italico zählen auch deutsche Schwimmer in einigen Rennen zu den Favoriten. Olympiasieger Florian Wellbrock und ein Teil seiner Kollegen hatten vor den Titelkämpfen allerdings auch mit Problemen zu kämpfen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur EM:

Gerade war doch erst die WM, wieso findet jetzt auch noch eine Schwimm-EM statt?

Noch immer wirken sich mehrere coronabedingte Verschiebungen auf den Terminkalender der Schwimmerinnen und Schwimmer aus. Die EM ist schon länger geplant. Ursprünglich sollte es 2022 keine WM geben. Zunächst wurden dann aber die eigentlich für 2021 geplanten Titelkämpfe in Japan für dieses Jahr angesetzt. Und als diese dann um ein weiteres Jahr verschoben wurden, sprang Ungarn als zusätzlicher WM-Ausrichter für 2022 ein.

Welche Sportarten sind bei der EM dabei?

Wie bei der WM werden Medaillen im Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen und Wasserspringen vergeben. Zusätzlich sind zudem die Klippenspringerinnen und Klippenspringer dabei. Sie sorgen mit ihren Sprüngen aus großer Höhe für spektakuläre Bilder. Anders als bei den Welttitelkämpfen tragen die Wasserballer ihre EM separat aus.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Das deutsche Team geht aus mehreren Gründen geschwächt in die EM. Die beiden Top-Schwimmer Wellbrock und Lukas Märtens infizierten sich nach der WM mit dem Coronavirus. Vor allem Wellbrock hat nach wie vor mit den Auswirkungen zu kämpfen. In fünf Wettbewerben wie bei der WM, wo er fünf Medaillen holte, will der Magdeburger definitiv nicht antreten. Ob Wellbrock annähernd an seine Topform herankommt und ob er entsprechend um Titel mitschwimmen kann, ist sehr fraglich.

Während Wellbrock und auch Märtens dabei sind, fallen andere Sportler krankheitsbedingt oder wegen Verletzungen komplett aus. „Wir hatten gehofft, mit einem sehr großen Team antreten zu können. Das haben wir leider nicht mehr“, sagte Langstreckenbundestrainer Bernd Berkhahn. Auch die Terminierung wirkt sich auf den deutschen Kader aus. Unter anderen WM-Silbergewinnerin Anna Elendt verzichtet auf die EM, weil ihr Studium in den USA bereits wieder begonnen hat.

Kann ich die EM im Fernsehen verfolgen?

Anders als von der WM wird es von den Europameisterschaften Live-Bilder im Fernsehen geben. Das ZDF überträgt Rennen im Rahmen der Berichterstattung zu den parallel stattfindenden European Championships in München. „Wir freuen uns, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen dabei ist und die Meisterschaften überträgt“, sagte Berkhahn. dpa