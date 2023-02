„Ich hoffe immer noch, dass er zurückkommt“: Die ukrainischen Kletterinnen Ksenia (16) und Margarita (27) haben ihren Vater im Krieg verloren

Von: Nico-Marius Schmitz

Bilder aus glücklichen Tagen: Die Familie teilte ihre Leidenschaft für das Klettern. © Privat

Die ukrainischen Kletterinnen Margarita (27) und Ksenia Zakharova (16) haben ihren Ziehvater im Krieg verloren. Der leibliche Vater starb bei einem Autounfall. Ein Gespräch mit dem Münchner Merkur über Verlust, über schlaflose Nächte, über Hoffnung - und russische Sportler.

München – Margarita (27) und Ksenia Zakharova (16) haben 2011 ihren leiblichen Vater bei einem Autounfall verloren. Oleksandr Zakolodny nahm sich der Familie an, kümmerte sich um die Kinder und heiratete Mutter Olga. Gemeinsam bekamen die beiden zwei weitere Kinder, Anastasia (9) und Anna (5). Eine glückliche Familie, mit derselben Leidenschaft – das Klettern. Zakolodny war Vizepräsident des ukrainischen Kletterverbandes und ein herausragender Alpinist. Von seinen Kollegen wurde er Schneeleopard genannt, bezwang unter anderem den Makalu (8481 Meter). Am 21. Januar starb Zakolodny im Alter von 35 Jahren bei einem Gefecht in Soledar, 20 Kilometer nördlich von Bachmut. Unsere Zeitung hat mit Margarita und Ksenia, die Zakolodny als ihren zweiten Vater angesehen haben, per Videoschalte gesprochen. Über den Verlust, über schlaflose Nächte, über Hoffnung – und russische Sportler.



Was war Oleksandr für ein Mensch?

Margarita: Oleksandr hat so viel für das Klettern in der Ukraine getan. Er hat zahlreiche Kinder und Athleten trainiert. Er hat immer jedem geholfen. Egal, worum es ging. Er hat uns mit Geld geholfen, mit seinen Worten, ist mit uns zu den Wettkämpfen gereist. Dank ihm konnten wir den Sport ausüben. Er war wie unser zweiter Vater, und wurde uns genommen.



Ksenia: Er war für uns ein Held. Er wollte vieles in der Ukraine verbessern, hat als Vizepräsident des Kletterverbands gegen Korruption gekämpft. Seine Worte waren immer ehrlich. Er war so eine starke Persönlichkeit und hat alles für unser Land gegeben.



Margarita Wir konnten ihn nicht stoppen, als der Krieg begonnen hat. Am ersten Tag hat er sich dazu entschieden, zu kämpfen. Seine Entscheidung stand fest: Ich werde mein Heimatland verteidigen, es gibt keine andere Option. Er hatte ein großes Auto und hat vielen Leuten dabei geholfen, Charkiw zu verlassen. Danach hat er sich auf den Krieg vorbereitet. Er hat dann zu den Soldaten gehört, die Charkiw zurückerobert haben.



Wie haben Sie von seinem Tod erfahren?

Margarita: Freunde von Oleksandr, die mit ihm im Krieg gekämpft haben, haben mich darüber informiert. Sie fliegen jeden Tag mit Drohnen über das Gebiet und haben zwei tote Körper auf dem Boden liegen sehen. Einer davon war Oleksandr. Sie konnten den Leichnam aber erst nicht zurückholen, da das Gebiet noch umkämpft war. Manche Familien müssen Monate warten, bis sie ihren Vater beerdigen können. Nach zehn Tagen haben sie uns Bescheid gegeben und gesagt, dass wir identifizieren sollen, ob es wirklich Alexander ist.



Verteidigte sein Heimatland: Oleksandr Zakolodny (l.). © Privat

Sie haben nun zweimal Ihren Vater verloren. Wie kann man so etwas verarbeiten?

Margarita: Ich konnte das lange nicht glauben. Ich wollte nicht daran glauben. Ich bin weiterhin davon ausgegangen, dass er in zwei oder drei Wochen zurückkommt und uns seine Geschichte erzählt. Wie soll man so einen Verlust realisieren? Ich habe eine Woche lang so gut wie gar nicht geschlafen. Ich habe die ganze Nacht nur nachgedacht. Es war wie ein Schlag: Er wird nicht zurückkommen. Er wird nie wieder mit uns reden, nie wieder mit uns singen. Wir werden nie wieder zusammen in den Bergen klettern. Das ist für die Psyche so hart. Ich hoffe immer noch, dass er wieder zurückkommt.



Ksenia: Wenn das Leben dir zweimal das Glück nimmt, ist das einfach nur hart. Ich glaube, viele können nicht verstehen, was wir durchmachen. Ich trainiere hier mit deutschen Kletterern und habe ihnen erzählt, dass mein Vater gestorben ist. Sie sagen, dass es ihnen leidtut, aber ich habe das Gefühl hier verstehen nur wenige, was gerade wirklich passiert. Jeden Tag werden tausende von Leben einfach so ausgelöscht. Wenn die Ukraine heute nicht kämpft, kann der Krieg morgen in Polen und übermorgen in Berlin sein. Stell dir vor, dass morgen dein Vater, deine Freunde, deine Geliebten sterben? Egal, wen du aktuell in der Ukraine fragst: Jeder sagt, dass er einen persönlich kennt, der im Krieg gestorben ist. Es geht hier nicht um meine Gefühle. Es geht um unsere Heimat. Die Ukraine braucht weiter Unterstützung von Europa.



Das IOC plant aktuell, russische Sportler für Olympia in Paris wieder aufzunehmen.

Margarita: Das ist eine Tragödie. Das ist ein Schock. Wir müssen alles tun, um das zu stoppen. Sascha ist nur einer von vielen. Es sind schon so viele Sportler und Funktionäre im Krieg gestorben. Junge Menschen sterben jeden Tag. Und wir können das nicht stoppen. Ich habe mit dem Klettern aufgehört. Ich habe aktuell keine Kraft mehr dafür, keine Energie. Für den Sport, den ich liebe, der meine Leidenschaft ist. Vielen von uns wird so viel oder sogar alles genommen.



Ksenia, Sie klettern weiter auch im Weltcup und wollen sich für Olympia qualifizieren.

Ich habe gute und schlechte Tage. Heute zum Beispiel fühle ich mich überhaupt nicht gut, da kann ich einfach nicht zum Training gehen. Ich habe aber einen großen Traum. Ich will an der Kletter-WM in Bern teilnehmen und mich für Olympia in Paris qualifizieren. Hoffentlich ohne russische Sportler. Es wird immer von Neutralität gesprochen. Es gibt hier keine neutrale Seite. Entweder du bist für die Ukraine, oder du bist für Russland. Und wenn du für Russland bist, bist du in meinen Augen kein Mensch.



Würden Sie teilnehmen, wenn russische Sportler bei Olympia dabei sind?

Ksenia: Ich glaube, diese Frage wird für viele herzzerreißend. Wenn du nicht teilnimmst, fühlt sich das wie Aufgeben an. Aber sollen wir wirklich teilnehmen, wenn auch Mörder teilnehmen? Je mehr ich darüber nachdenke, ist die Antwort nein! Meine Gefühle sind mir wichtiger als irgendein Wettbewerb oder mein Traum von Olympia. Aber diese Diskussionen sollte es gar nicht geben. Es sollte klar sein, dass russische Sportler weiter verbannt werden. Und dann argumentieren russische Sportler, dass sie bei den Spielen in Los Angeles zu alt sein werden und ihnen jetzt die Chance genommen wird. Was sollen junge ukrainische Sportler sagen, die an der Front kämpfen?



Margarita: Es muss aufhören. Menschen müssen aufhören, zu sterben. Ich will doch einfach nur, dass das jeder versteht.



Wie blicken Sie aktuell in die Zukunft?

Ksenia: Ich hoffe, dass ich wieder schnell in die Ukraine zurückkehre. Ich will in der Ukraine an die Universität und vielleicht als Kletter-Trainerin arbeiten. Natürlich bin ich dankbar für die Möglichkeit, dass ich aktuell in Deutschland sein kann. Aber in der Heimat fühlst du dich frei, geborgen, das Gefühl kann nicht ersetzt werden. Es gibt viele Menschen, die bei uns aktuell weder Wasser noch Strom haben. Und trotzdem glücklich sind, weil sie weiter in ihrer Wohnung sein können. Ich will einfach wieder mein Leben fortsetzen.



Margarita: Unserem Vater wurde das Leben genommen. Aber er hat mit seinen zwei jungen Töchtern auch so viel Leben hinterlassen. Wir müssen zusammenhalten, den Kopf oben halten, auch wenn das schwer fällt. Wir haben so viele Gründe, weiterzukämpfen. Der Krieg muss so schnell wie möglich enden.



Interview: Nico-Marius Schmitz