Ukraine-Krieg: Tennis-Meisterin Eva Lys kritisiert Verhalten russischer Spielerinnen

Eva Lys © Augst / Eibner-Pressefoto / IMAGO

Die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys hat das Verhalten russischer Spielerinnen auf der WTA-Tour im Angesicht des Krieges in der Ukraine heftig kritisiert.

Nur-Sultan - Die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys hat das Verhalten russischer Spielerinnen auf der WTA-Tour im Angesicht des Krieges in der Ukraine heftig kritisiert. «Viele russische Spielerinnen, die hier sind, verhalten sich respektlos gegenüber denjenigen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind», sagte Lys in einem Eurosport-Interview. «Sie lachen darüber, machen sich lustig. Einige ziehen demonstrativ einen Trainingsanzug in den russischen Nationalfarben an», sagte Lys, die aktuell an einem kleineren Turnier in Kasachstans Hauptstadt Nur-Sultan teilnimmt. «Umso wichtiger ist, dass wir stark und weit verbreiten, was da wirklich passiert. Diese Nachricht muss bei allen Menschen ankommen.»

Lys ist in Kiew geboren, ehe sie als kleines Kind mit ihren Eltern nach Deutschland kam. Noch heute leben Verwandte von ihr in der ukrainischen Hauptstadt. Lys versucht, so gut es geht Kontakt zu ihnen zu halten. «Wenn wir telefonieren, dann sind die Bombeneinschläge durchs Telefon zu hören. Die Menschen sind hilflos im Angesicht der Angriffe, aber sie sind unglaublich mutig», sagte Lys.

Der Tennisweltverband ITF sowie ATP und WTA hatten zuletzt entschieden, russische und belarussische Teams von allen Wettbewerben auszuschließen. Die Spielerinnen und Spieler dürfen aber weiter an Turnieren teilnehmen, allerdings nicht unter ihrer Flagge. (dpa)