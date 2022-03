Ukrainer wollen zuerst nach Hause - Viele Hilfsangebote

Friedhelm Julius Beucher ist Präsident des Deutschen Behindertensportverbands. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Die ukrainischen Sportler werden nach den Paralympics wohl zunächst einmal in die Heimat fliegen, aber nicht in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren.

Peking - „Sie wissen, dass sie nicht in die Kriegsgebiete reinkönnen“, berichtete Präsident Friedhelm Julius Beucher vom Deutschen Behindertensportverband (DBS) der Deutschen Presse-Agentur: „Sie werden wohl erst gesammelt in eine Unterkunft in einem anderen Teil des Landes gehen. Natürlich ändert sich vieles täglich. Aber mein Präsidenten-Kollege sagte mir: „Das ist wahrscheinlich unser Weg.““

Danach werde man schauen, wie es weitergeht. „Wir wollen auf jeden Fall helfen und werden dazu den bestmöglichen Weg finden“, versprach Beucher: „Es geht um Autos, um Wohnraum, das ist alles im Fluss.“ Zudem habe es schon Angebote wie von den Eltern der Rekord-Paralympicssiegerin Verena Bentele gegeben, Sportler aufzunehmen.

„Die französische Teamleitung hat den Ukrainern angeboten, mit der kompletten Mannschaft nach Frankreich zu kommen“, sagte Beucher: „Aber viele von ihnen wollen in der Ukraine bleiben. Sie müssen jetzt freilich erst mal sehen, inwiefern das möglich ist.“ dpa