Monsunregen im Dschungel? „Das hat Spaß gemacht“ - Cobans 5000-km-Lauf durch Peru

Von: Nico-Marius Schmitz

Teilen

Ab durch den Dschungel: Savas Coban. © ravir film

86 Ultramarathons in 86 Tagen. Savas Coban ist über 5000 Kilometer durch Peru gelaufen und hat dabei 100 000 Höhenmeter absolviert. Im Interview spricht der 29-jährige Bremer über Schneestürme, Monsunregen und Barrikaden im Land.

Savas Coban, wie hat sich das angefühlt, wieder in Lima anzukommen?

Ich habe ganz oft an mein Ziel gedacht, ich habe es mir vorgestellt und es hat mich motiviert. Aber Lima war halt gefühlt immer noch so weit weg. Auf den letzten Metern konnte ich es dann gar nicht richtig realisieren. Das war ein leeres Gefühl. Ich habe mir auf den letzten Kilometern innerlich eingeredet: Hey Savas, lass jetzt mal deine ganzen Emotionen raus, freu dich und denk daran, was du durchgemacht hast. Nicht nur auf dieser Reise, sondern auch davor schon. Ich war jahrelang von dieser Idee besessen. Für den Sport habe ich alles aufgegeben und dadurch auch harte Zeiten durchgemacht. Ich konnte es erst mal nicht fassen, dass ich jetzt wirklich am Ziel bin. Die Tränen sind natürlich trotzdem geflossen (lacht).

Was war härter - die Anden oder der Dschungel?

Ich bin als Kind mit dem Dschungelbuch auf VHS-Kassette aufgewachsen. Die Vielfalt was Tiere, Pflanzen und Farben angeht, ist wirklich überwältigend. Du hörst im Dschungel Geräusche, die du danach nie wieder hörst. Der Regel im Dschungel ist ein richtiger Monsunregen. So als würde dir ständig einer einen Eimer Wasser über den Kopf schütteln. Das hat richtig Spaß gemacht. In den Anden war ich eigentlich immer auf mindestens 4000 Metern Höhe unterwegs. Es war oft bitterkalt, ich bin in Schneestürme geraten, die Luft war dünn. Ich habe mir extra eine Route ausgesucht, auf der ich einmal auch die 5000er-Grenze knacke. Auf dem Weg dorthin habe ich mir oft die Frage gestellt: Warum muss ich das jetzt machen?

Warum mussten Sie es machen?

Es war wie eine riesengroße lange anstrengende Therapie. Es gab Tage, da bin ich durch die Pampa gelaufen, ohne Handynetz, ohne Geschäfte, ohne andere Menschen. Wenn du zwölf Stunden am Tag läufst, hast du viel Zeit zum Reflektieren. Ich war ständig außerhalb meiner Komfortzone. Es ist aktuell wieder sehr ungewohnt für mich, bequem zu sein. Man muss sich immer wieder daran erinnern, wie gut man es hat. Auf der Reise musste ich an meine Grenzen gehen, das hat mich mental stärker gemacht.

In Peru gibt es landesweit heftige Proteste gegen die Regierung. Was haben Sie davon mitbekommen?

Ich habe ein paar Mal Barrikaden erlebt, an denen ich weiterdurfte, weil ich zu Fuß unterwegs war. Die ganzen Autos mussten anhalten. Einmal stand das ganze Dorf an einer Barrikade. Sie haben mich dazu gezwungen, ein Schild hochzuhalten. „Schließt den Kongress“ stand auf Spanisch drauf. Die haben mich dann fotografiert, das war schon ein komisches Gefühl. In Cuscu gab es ja auch heftige Unruhen. Ich war aber genau zu Weihnachten dort, in der Zeit war es ruhig. Als ich am Plaza de Armas in Lima gestartet bin, war noch alles friedlich. Als ich dort dann letzte Woche wieder angekommen bin, war alles von der Polizei abgesperrt. Ich habe eine Sondergenehmigung bekommen, um auf den Platz zu laufen. Ich wurde auf meiner Reise so oft, auch von Einheimischen gewarnt: Pass auf, dass du nicht ausgeraubt wirst! Im Dschungel haben mich Polizisten kontrolliert und gefragt: Wie, du läufst schon seit Monaten durch das Land und wurdest noch nicht ausgeraubt? Ich hatte also sicherlich auch Glück auf meiner Reise.

Zum Abenteuer von Savas Coban durch Peru wird auch ein Buch und Film erscheinen.

Interview: Nico-Marius Schmitz